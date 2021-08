VEČERAS OBAVEZNO POŽELITE ŽELJU! Noćas će nebo nad Srbijom biti obasjano zbog OVOG fenomena

I u noći pred nama, kao i svake godine sredinom avgusta na nebu se može videti kiša meteora.

U pitanju je kiša Perseida, odnosno meteorskih rojeva, koji dolaze iz pravca sazvežđa Persej, po kojem su dobili ime.

Jovan Aleksić iz Astronomskog društva „Ruđer Bošković“ kaže da su meteori prirodna pojava koja se lako vidi golim okom.

Opservatorije služe da se gledaju nebeska tela slabog sjaja, koja ne mogu da se vide golim okom ili kada želimo da ih vidimo uvećane.

Narodski nazvane „zvezde padalice“, meteori preleću preko neba i da bi se videli ne treba ići u opservatoriju.

- Ono što moramo, jeste da se izmestimo van gradske urbane sredine. U velikim gradovima, poput Beograda, vlada veliko svetlosno i atmosfersko zagađenje i zbog toga je teže videti meteore. U predelima sa manjim zagađenjem ljudi će mnogo bolje videti ovu pojavu, kazao je Aleksić.

On je objasnio da do ovakvih „kiša“ dolazi, jer se oko Sunca kreće veliki broj malih tela – kometa, asteroida – koja se vremenom raspadaju. To su matična tela, a u slučaju Perseida to je matična kometa, koja se još nije sasvim raspala.

- Parčići koji otpadnu kreću se slobodno oko Sunca. Tokom godine, kako Zemlja takođe kruži oko Sunca, ona prolazi kroz takozvani ''meteorski potok'', u kojem se nalaze ostaci matičnih tela, koji u vidu meteorskih kiša ulaze u atmosferu i sagorevaju, objasnio je Aleksić.

Pojedine kiše meteora se dešavaju u određeno doba godine, jer tada Zemlja prolazi kroz „meteorski potok“.