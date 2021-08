NEMA POŠTEĐENIH! Zbog ovih stvari u Srbiji možete da ROBIJATE DO 10 GODINA ZATVORA: Nikako se ne veselite na ovaj način!

Pucanje iz vatrenog oružja po proslavama strogo je zabranjeno, iako je to maltene postao običaj u Srbiji.

Za ovakvo ponašanje može se dobiti čak 10 godina zatvora, a jedina civilna lica koja smeju da pucaju na otvorenom su lovci!

Rođenje deteta obeleži se često pucanjem iz pištolja u vazduh, što je gotovo uobičajen način da se izrazi radost u Srbiji. Međutim, ovakvo ponašanje može biti jako opasno jer svaki metak koji bude ispaljen u vazduh na kraju završi na zemlji.

A žrtava zalutalih metaka ima svuda po svetu, pa tako i kod nas. Tako je u Bačkoj Palanci staricu D.Đ. pre dve godine pogodio zalutali metak dok je sedela na terasi. Jedan zalutali metak pogodio je u novosadskom naselju Telep parkirani automobil u maju ove godine, a pukom srećom niko nije stradao. Samo nekoliko dana ranije, na slavlju u Novom Sadu jedan od gostiju je pucao u vazduh i pogodio strujnu žicu. Nakon toga, struja iz žice je ubila jednu osobu.

Može pucanje, ali u streljani

Advokat Ivan Simić kaže da niko u Srbiji ne može da puca iz vatrenog oružja mimo posebnih prostorija koje su za to određene.

- To su streljane za rekreativne strelce ili vojni i policijski poligoni, gde profesionalci vežbaju upotrebu vatrenog oružja. Dakle, to je ako gledamo strogo formalno. Naravno, kod nas je odomaćeno “šenlučenje”, odnosno pucanje za vreme određenih veselja i to je nešto što spada u domen običajnog prava. Iako je odomaćeno, to je protivpravno - kaže on.

Simić objašnjava da je u našoj tradiciji najčešće pucalo kada su bili ispraćaji u vojsku, kao i kada se na svadbama puca u jabuku iz lovačke puške. Međutim, on objašnjava da je to drugačija situacija.

- Tu praktično koristite sačmu koja je rasprskavajuća i ne može mnogo da ugrozi okolinu jer je ta municija takva da posle par desetina metara više nema ubojito dejstvo. U tom slučaju je ugrožavanje okoline svedeno na minimum, tako da tu ne možemo da govorimo o opštoj opasnosti. Ali kada govorimo o pucanju u vazduh, to je apsolutno protivpravno. Međutim, imali smo situaciju da sinovi pojedinih pevačica pucaju u vazduh kao da su lokalni šerifi. Da li su zbog toga odgovarali ne znam, ali niko nema pravo da na slavljima puca - objašnjava on.

Od civila samo lovci smeju da pucaju

Na pitanje ko sme da puca na otvorenom u Srbiji, Simić kaže da postoje tačni propisi.

- U Srbiji sme da puca samo službeno lice prilikom određene intervencije, lišavanja slobode lica koje pruži otpor pa je nužno da se ispali hitac upozorenja u vazduh. Ili ako to lice napada na život, onda imaju pravo da upotrebe službeno oružje i zaštite svoj život. Takođe, lica koja imaju dozvolu za nošenje oružja, koja se dobija pod posebno propisanim uslovima, mogu da ga upotrebe kada treba da zaštite svoj ili život bliskog lica. I, naravno, lovci imaju pravo da pucaju ali isključivo u lovištima! Sva druga upotreba oružja dozvoljena je isključivo na poligonima i streljanama. Nismo na Divljem Zapadu i nemamo šerife i kauboje, pa da kako kome padne na pamet može da izvadi pištolj i puca - objasnio je on.

Advokat dodaje da čak i ako imate oružje koje želite da prenesete sa jednog na drugo mesto, ono mora da bude rasklopljeno tokom transporta na tri dela.

I do 10 godina robije

Simić objašnjava da kazna za pucanje na otvorenom zavisi od nekoliko stvari.

- U zavisnosti od toga da lice neovlašćeno drži vatreno oružje iz koga puca ili ima dozvolu za držanje, zavisiće i visina kazne. Takođe, zavisiće i od toga gde je neovlašćeno upotrebio vatreno oružje, da li recimo sa terase svoga stana ili prozora. Ukoliko ima dozvolu za držanje tada može odgovarati za krivično izazivanja opšte opasnosti gde je propisana kazna od dve do 10 godina zatvora! - kaže advokat.

Međutim, u slučaju da nema dozvolu za držanje ili je oružje neovlašćeno nosio, odgovaraće i za delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija za koje je propisana kazna zatvora od šest meseci do pet godina zatvora.

- Ukoliko neovlašćeno i drži i nosi bez dozvole kazna se kreće od dve dve do 10 godina i takođe se izriče u sticaju sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti u slučaju da je došlo do upotrebe bez namere da se ugrozi nečiji zivot i telo - objasnio je advokat.

Da li je neko uhapšen zbog pucanja na svadbi?

Iako je godinama advokat, Simić kaže da nikada nije čuo da je neko uhapšen što je pucao na svadbi.

- Ne znam da je iko od kolega imao tu situaciju. Mada na svadbama, na kojima sam bio, ne pamtim da je neko pucao iz oružja jer sada već imate savremenih sredstava poput vatrometa. To je bilo zastupljeno posle ratnih godina, kada je bilo uobičajno da se na svakom veselju puca - objasnio je on.