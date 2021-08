BRANKO RUŽIĆ: U školu se kreće regularno, prvi put sa intoniranjem himne 'Bože pravde'

Precizirao je da će u prvoj sedmici septembra kombinovani model nastave biti u Novom Pazaru, Preševu, Кladovu, Petrovcu na Mlavi, Novoj Varoši, Priboju, Užicu, Valjevu, Despotovcu, Jagodini, Paraćinu, Svilajncu, Rekovcu, Ćupriji i Bojniku

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da će nastava u školama početi regularno, kao i da će epidemiološka situacija sa korona virusom biti praćena, a odluke će biti prilagođavane u slučaju potrebe.

"Da do tog scenarija ne dodjemo, važno je, pre svega, da striktno poštujemo epidemiološke mere, ali i da se vakcinišu svi koji to do sada nisu učinili", rekao je Ružić za Večernje novosti.

Kako je naglasio "ponosan je što će školska godina početi normalno" i što je doneta odluka da 1. septembar u svim školama širom Srbije otpočne intoniranjem ili izvođenjem državne himne "Bože pravde".

"Prvi put u istoriji to činimo i važno je da kao građani poštujemo svoju zastavu, grb i himnu i time na najlepši mogući način čuvamo svoj identitet", rekao je Ružić.

On je rekao da će posebno formiran stručni tim sastavljen od predstavnika Instituta za javno zdravlje "Batut" i Ministarstva prosvete odredjivati kada će neka škola organizovati nastavu na drugačiji način i preći iz jedne u drugu zonu - zelenu, žutu ili crvenu, u zavisnosti od epidemiološke situacije.

"Sada sa novim zadatkom sagledavanja nekoliko kriterijuma, kao što su broj zaraženih, broj vakcinisanih, procenat pozitivno testiranih, kao i u kojoj meri se škola pridržava mera za sprečavanje rizika od virusa, opredeljivaće koja lokalna samouprava će pripasti kojoj zoni", rekao je Ružić.

Prema njegovim rečima, o tome svakako ne treba da razmišljaju roditelji, već da prate informacije koje će škole davati petkom u slučaju da dođe do promene modela.

"Prva odluka je da svi krenu na neposrednu nastavu osim srednjih škola u 15 opština i gradova koji će biti u kombinovanom modelu i srednjih škola u Tutinu, gde imamo onlajn nastavu", rekao je Ružić.

Precizirao je da će u prvoj sedmici septembra kombinovani model nastave biti u Novom Pazaru, Preševu, Кladovu, Petrovcu na Mlavi, Novoj Varoši, Priboju, Užicu, Valjevu, Despotovcu, Jagodini, Paraćinu, Svilajncu, Rekovcu, Ćupriji i Bojniku.