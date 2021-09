DR JANKOVIĆ JE VAKCINISAO OBA SINA MLAĐA OD 18 GODINA - ovo je njegov savet za IZBOR TREĆE DOZE

Zamenik direktora niškog Kliničkog centra i koordinator kovid bolnica u Nišu, prof. dr Radmilo Janković, kaže da kada se uporede vakcine vidimo da je ipak najslabiji imunitet sa "Sinofarmovom" vakcinom, kao i da je dosta starijih ljudi primilo upravo tu vakcinu.

Molim sve građane, naročito one starije koji su primili "Sinofarmovu" vakcinu pre šest meseci, da već danas odu i prime bolje bi bilo neku drugu vakcinu

Doktor Radmilo Janković navodi da je u Kovid bolnici u Kruševcu 320 hospitalizovanih pacijenata, a 44 njih u jedinici intenzivne nege. Prethodno je izjavio da imunitet starijih koji su primili kinesku vakcinu puca i da treća doza treba neizostavno da bude "Fajzerova" vakcina. Ističe da je ta izjava rezultat proste analize onoga što vidi svakoga dana. Ističe da je dosta njih vakcinisano "Sinofarmovom" vakcinom, ali da su i dalje hospitalizovane dominantno nevakcinisane osobe.

"One očigledno diktiraju tempo ovog talasa, zaražavaju svoje ukućane, svoje komšije", rekao je Janković.

Na pitanje zašto savetuje da treća doza bude "Fajzerova" vakcina, Janković je rekao da je kovid zadesio ceo svet i da se u hodu uči o svemu, kao i da su sve vakcine u Srbiji, uslovno rečeno, "odradile posao".

"Teško da bismo mi vakcinisali i 50 odsto stanovništva, sreća pa smo u onom periodu imali skoro sve vakcine i najveći deo stanovništva je vakcinisan 'Sinofarmovom' vakcinom. Nijedna država u svetu nije uspela da završi neku studiju efikasnosti i da prati titar antitela koji nije jedino merilo, jer jedino merilo efikasnosti vakcina je da vi vidite da li će se neko nakon nekog perioda inficirati i teško oboleti", rekao je Janković.

Kada uporedite vakcine, vidite da je ipak najslabiji imunitet sa "Sinofarmovom" vakcinom, poručuje on. Ističe da on to savetuje svima, bez obzira na to što mogu odabrati bilo koju vakcinu za treću dozu. Ističe da je svakako najvažnija prva doza vakcine.

"Moramo da prihvatimo da smo dozvolili da je jedna ekstremna grupa ljudi uspela da napravi društveni ambijent u kojem se sve dovodi u pitanje, a rezultat toga je da imamo u isto vreme ljude koji se tiskaju u kafanama, stoje na stolovima i stolicama i po dvadesetak ljudi koji u teškim mukama umiru. To je civilizacijski neprihvatljivo i najgore od svega što dodatno zbunjuju ionako zbunjen i frustriran narod kome je svega dosta i koji u obilju informacija ne zna kako da se ponaša", poručio je Janković.

Istakao je da oni koji šire takve informacije moraju da znaju da je rezultat toga isključivo zaražavanje, obolevanje i umiranje.

Vakcinisao sinove

Kada je reč o početku školske godine, Janković kaže da je radostan što su deca sela u školske klupe, kao i da su njegovi sinovi vakcinisani.

"Oni, ni jedan ni drugi, nemaju 18 godina, ali to je bio njihov i naš izbor kao roditelja. Svakako mislim da bezbednije za njih da prime vakcinu nego da dođu u kontakt i zaraze svoje bake i deke", rekao je doktor.

Imam informacije, naveo je Janković, da su 10 do 12 odsto zaraženih deca između 10 i 19 godina, znači školska deca.

"Trebalo bi da deca pojačaju kvalitet nastave, dobro je da se socijalizuju i da su sa svojim vršnjacima, ali nije dobro da škole budu izvor zaraze zbog čega će stradati stariji uglavnom. Nisam siguran da u ovom epidemiološkom okruženju to može da se nastavi. Mislim da će vrlo brzo škole morati da pređu na onlajn nastavu, jer je jednostavno takva situacija", istakao je Janković.