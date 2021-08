DR JANKOVIĆ IZ NIŠA NA ZADATKU U KRUŠEVCU: U ovu kovid bolnicu dolaze najteži pacijenti iz cele Srbije

Zbog rasta broja hospitalizovanih, u narednih nekoliko dana u kovid bolnici u Kruševcu više neće biti slobodnih mesta, izjavio je zamenik direktora Niškog kliničkog centra dr Radmilo Janković, koji je trenutno u kruševačkoj bolnici.

"Imamo puno pacijenata. Pripremaju se i druge bolnice na jugu da uđu u kovid sistem. Verovatno će se za pet do sedam dana napuniti Kruševac. Od Kraljeva do Negotina i od Jagodine do Preševa, svi dolaze ovde. To su uglavnom jako teško slučajevi sa minimumom životnih funkcija, životno ugroženi. Oni su se ili lečili kod kuće, ili se nisu javljali lekarima", rekao je dr Janković.

U kruševačkoj kovid bolnici takođe je i veliki broj starijih pacijenata, a Janković dodaje da su mlađi pacijenti "oni koji određuju sudbinu ovog talasa" i "oni koji praktično šire zarazu".

"Mlađi uglavnom nemaju težu kliničku sliku, ali ovde su uglavnom oni nesrećni stariji ljudi koje su oni zaraili. Mi ovde imamo 10 pacijenata starijih od 90 godina i 60 pacijenata starijih od 80 godina. To je jedna tužna i razočaravajuća situacija", rekao je dr Janković