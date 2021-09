NOVA ODLUKA: U Kragujevcu srednjoškolci već od ponedeljka na KOMBINOVANOJ NASTAVI

U Kragujevcu je poslednjih dana sve nepovoljnija epidemiološka situacija, a zbog povećanog broja pozitivnih đaka u školama, srednjškolci u ovom gradu već od ponedeljka 6. septembra prelaze na kombinovni model nastave

U kovid ambulantama dnevno se obavi preko 600 pregleda, od kojih je 200 pacijenata pozitivno.

Ipak, društveni život se odvija, reklo bi se, bez ikakvih ograničenja. Koncerti, žurke, proslave na otvorenom organizuju se i dalje uz dozvolu kriznog štaba i uz poštovanje protivepidemijskih mera.

A koliko se zapravo poštuju mere, pokazuju gužve ispred kovid ambulanti. Prema rečima doktorke Jelene Aleksić iz Kovid ambulate Doma zdravlja Kragujevac, poslednjih nekoliko dana sve je veći broj građana koji čekaju na pregled ispred Kovid ambulante.

Ponovo je otvorena i dečija kovid ambulanta, a do sada je potvrđeno oko 100 slučajeva dece školskog uzrasta pozitivne na kovid.

Među obolelima je u ovom trenutku ponovo i dosta starijih sa težom kliničkom slikom.

„Na žalost sada imamo i pogoršanja. Do pre tri nedelje je bilo preko 200 pregleda dnevno, već danas je to preko 600 pregleda. Bio je jednocifren broj pozitivnih, a sada je već preko dvestotine u toku dana. U početku su to bile uglavnom mlade osobe sa lakšom kliničkom slikom, međutim sada vidimo da se virus prenosi u porodici i na starije kod kojih na žalost nastaju pogoršanja i oko 15 pacijenata pošaljemo dnevno na Infektivnu kliniku", kaže doktorka Arsić.

Ona dodaje da mnogi građani ne poštuju protivepidemijske mere, da ljudi ne nose maske, da idu na proslave i koncerte, što u ovom trenutku iako je dozvoljeno ona ne bi preporučla.

Tako će i dugo očekivani koncert Zdravka Čolića, koji je prošle godine bio odložen zbog epidemiološke situacije, večeras biti održan uprkos tome što broj zaraženih raste iz dana u dan.

Na velikom prostoru kragujevačkog hipodroma očekuje se prisustvo više hiljada ljudi iz cele Srbije. Organizatori kažu da se koncert organizuje uz dozvolu Republičkog Kriznog štaba i uz poštovanje svih epidemioloških mera. Za publiku je organizovano testiranje isped ulaza na koncert.

Sa druge strane lekari iz crvenih zona kažu da u ovom trenutku nije dobro ići na velike skupove.

Doktorka Arsić kaže da su je prijatelji pitali za savet i da im je savetovala da ne idu na koncert.