KAKVA NAS JESEN OČEKUJE? Donosimo veliku prognozu za najšarenije godišnje doba: Temperatura u septembru iznad proseka, ali onda SLEDE LOŠE VESTI!

Jesen koja je pred nama bi u prvom delu trebalo da bude veoma suva i toplija od proseka dok bi njen drugi deo doneo tipično jesenje vreme i prve jesenje kiše, a za sada postoji određena verovatnoća malo ranijeg dolaska hladnog vremena i snega u niže regiona, negde u drugom delu novembra, ali ona za sada nije jako visoka, napisao je u svojoj prognozi za naredno godišnje doba meteorolog Marko Čubrilo.

S obzirom na raspored baričkih sistem u najvećem delu jeseni 2021. godine nad značajnim delom Evrope bi dominiralo relativno toplo vazdušno strujanje južnog kvadranta. Izuzetak bi bio prostor Velike Britanije i većeg dela Skandinavije gde bi dominiralo severozapadno i zapadno vazdušno strujanje.

- Nad našim delom Evrope bi u najvećem delu jeseni vazdušno strujanje bilo jugozapadno ili južno jer bi se po istočnoj periferiji ogranka anticiklona preko nas sa juga premeštao vazduh dalje na sever. Naravno da bi ovo južno strujanje povremeno bilo prekidano, ali u kraćim intervalima i zbog toga bi nad našim delom Evrope tromosečna anomalija tempeture vazduha bila za oko 0,8 stepeni iznad proseka - navodi Čubrilo.

Temperatura vazduha u septembru po BCC modelu, nad najvećim delom Evrope imaće pozitivna odstupanja od proseka i nad najvećim delom starog kontinenta ona bi za 0,5 do 1,2 stepena bila iznad proseka.

- Najtoplije bi bilo nad krajnjim jugom Evrope i severom Afrike gde bi to odstupanje išlo i preko 3 stepena Celzijusa, dok bi jedino nad evropskim delom Rusije kao i na severoistoku Evrope septembar trebao biti hladniji od proseka. Za naš region se simulira da septembar bude topliji od 0,3 do 0,8 u odnosu na prosek, na jugu možda i oko 1 stepen u odnosu na prosek - piše u svom tekstu Čubrilo.

Promenljiv, ali topao oktobar

Sledeći mesec jeseni 2021 pokazuje određen izmene u rasporedu sinoptike.

- Nad severnom poluloptom bi došlo do određene preraspodele anomalije vazdušnog pritiska, pre svega, van prostora Evrope, nad severoistokom severne Amerike izdvojilo bi se snažno polje anticiklona po čijij bi se istočnoj periferiji ka istoku SAD spuštao vrlo hladan vazduh i verovatno ovom delu severne Amerike doneo česte ciklone, krajem oktobra i rani sneg.

- Kada je u pitanju Evropa jezgro anticiklona bi se izmestilo malo na zapad i njegov centar bi se trebao nalaziti zapadno od Velike Britanije, dok bi u prostoru Skandinavije i zemalja Baltika ojačala ciklonska aktivnost. Snižan vazdušni pritisak bi zahvatio i zapadne oblasti Rusije ali i reigon Alpa kao i severni Jadran, dok bi se polje anticiklona nalazilo nad krajnjim istokom i jugoistokom Evrope.

- Za naš region to bi značilo znatno promenljiviji ali i dalje relativno topao oktobar uz češće ciklogeneze nad severnim Jadranom koje uz prave atmosferske uslove mogu biti vrlo jaki i zapadnom delu regiona doneti obilne padavine, dok bi na istoku uz slabiji uticaj ciklona bilo manje kiše i više južnog strujanja - kaže Čubrilo.

Hladniji i bogat padavinama novembar

Treći mesec jeseni, novembra pokazuje dalju evoluciju razvoja sinoptike. U ovom mesecvu model daje jak signal za porast vazudušnog pritiska u širem prostoru od Grenladna, Islanda, severozapadnog Atlantika do Velike Britanije. U isto vreme signal za jak anticiklon se javlja i nad istokom Sibira ali je on u ovom momentu predaleko da bi uticao na vreme iznad Evrope. U isto vreme model signalizira porast vazdušnog pritiska iznad Skandinavije što bi uslovilo spuštanje centra ciklonalne cirkulacije dalje na jug i on bi se ovom mesecu locirao u prostoru šire okoline Alpa preko Apeninskog i Balkanskog poluostrva.

- Za naš region to bi značilo znatno hladniji i padavinama bogat sinoptički trend i nije nemoguće da osim obilne kiše i planinskog snega krajem ovog meseca snega bude i u nizijama, posebno u koliko u tom periodu u Jadranu bude snažne ciklogneze ,a anticiklon na severu Evrope bude jačao - napisao je Čubrilo.

Temperatura vazduha po ovom modelu bi trebalo da bude u septembru za 0,3 do 0,8 viša u odnosu na prosek, na jugu možda i oko 1 stepen u odnosu na proseka, dok bi u novembru temperatura trebalo da bude niža u odnosu na prosek.

