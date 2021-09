POČINJE JESEN! Još nekoliko dana uživamo u suncu, a onda totalni preokret! Ovo je najnovija prognoza!

Lepo vreme koje nas je dočekalo u poslednjih nedelju dana, potrajaće još nekoliko dana, nakon čega ćemo ipak morati da vadimo iz ormana topliju odeću i obuću. Nažalost, ovako sunčano i vedro nebo, biće nam, sudeći po predikcijama meteorologa Marka Čubrila, prošlost makar do kraja septembra.

"Do četvrtka pretežno sunčano i veoma toplo, zatim postepena promena uz prolaznu kišu i umereno osveženje koje temperaturu vraća u okvire proseka. Poslednja dekada meseca, verovatno oko proseka uz povremena pogoršanja. Do četvrtka nad regionom pretežno sunčano i vrlo toplo. Jutra će biti sveža, posebno po kotlinama ali će se dnevni maksimumi kretati od +24 do 29, a ponegde i do oko +31 stepen Celzijusa. Vetar će biti slab, južni.

U četvrtak postepeno naoblačenje, a posle podne nad jugozapadnim, zapadnim, severozapadnim i ponegde središnjim predelima pojava kiše ili pljuskova. Zadržaće se relativno toplo, posebno na istoku i jugu regiona gde će dan biti pretežno sunčan, dok će na oblačnijem severu i zapadu već biti malo svežije. Dnevni maksimum od oko +21 na zapadu do oko +28 na jugu i istoku regiona.", započeo je on svoju predikciju za naredne dane.

Nakon sunca i visokih temperatura na koje smo navikli, u vikend ulazimo sa zahlađenjem i mogućim padavinama prediktovanim za veći deo regiona. Uz padavine, očekuju nas najverovatnije grmljevina i u određenim delovima zemlje, nepogode.

"U petak tokom dana preko regiona se računa na premeštanje hladnog fronta i padavinske zone koja bi do posle podneva prešla preko većeg dela regiona, osim preko južnog Jadrana, većeg dela središnje, jugoistočne i istočne Srbije. Kako bi padavine bil frontalnog porekla ne bi trajale jako dugo ali obzirom na vrlo visoke temperature ispred fronta osim kiše biće i jačih grmljavinskih pljuskova, koji ponegde mogu dati i preko 20mm taloga za vrlo kratko vreme. Ponegde čak može biti i lokalnih nepogoda, posebno tamo gde front stigne između 14h i 17h. U zoni fronta vetar u okretanju na prolazno jak, severozapadni. Dnevni maksimum od oko +16 na zapadu do oko +28 na krajnjem jugu i istoku ali će i tamo uveče zahladiti."

Kada se radi o samom vikendu, temperature neće prelaziti uobičajni prosek za ovo doba godine, te će vreme uglavnom biti osetno prijatnije.

"U subotu nad središnjim i južnim predelima oblačno uz kišu i pljuskove,a nad ostalim predelima promenjljivo oblačno, svežije i uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren, severozapadni, a dnevni maksimum uglavnom do +17 do +24 stepena Celzijusa. Oko 20.09. jutra sveža uz minimume od +5 do +15 stepeni Celzijusa, dok će tokom dana preovlađivti sunčano uz malu oblačnsot i prijatno vreme uz maksimume od +19 do +24 stepena Celzijusa, što je oko proseka za ovaj deo godine.", napisao je Čubrilo.

Za poslednju nedelju meseca septembra, naveo je kako nas očekuje znatno hladnije vreme, ali da još uvek nije zahvalno prognozirati da li će biti kišnih padavina.

Oba modela negde posle 22.09. trenutno imaju signal za novo pogoršanje i zahlađenje sa kišom. Za sada deluje da ovo prvo pogorošanje neće doneti neke značajne količine kiše, osim lokalno i da će zahlađenje biti umereno, ništa ekstremno", naveo je on na kraju objave na Fejsbuku.