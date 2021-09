VREMENSKI ROLERKOSTER! TOPLO ZA VIKEND PA NOVI PREOKRET: Meteorolog Đurić otkrio kakvo nas vreme čeka do kraja meseca

Posle nešto hladnijih dana sa nižim temperaturama, za vikend nam stiže toplije vreme, ali to neće potrajati dugo.

"U petak ujutro ponegde dva, a u nastavku dana znatno toplije. Za vikend preko 25, u nedelju i ponedeljak do 30 stepeni. Sledeće sedmice kišovito i osetno svežije", objavio je meteorolog Đorđe Đurić.

"Jučerašnji dan doneo nam je prodor veoma hladne vazdušne mase sa severoistoka Evrope, a uz oblačno i kišovito vreme, temperature su bile prave jesenje, dok je na Kopaoniku i na Staroj planini pao sneg".

"Prvi dan jeseni protiče u znaku prohladnog vremena, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Ipak, toplije je u odnosu na sredu i temperature se ovog poslepodneva kreću od 16 do 20, u Beogradu je 17 stepeni", napisao je Đurić.

Prema najavama i sutra nas očekuje hladno vreme.

"U petak ujutro veoma hladno, a minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od dva na jugoistoku do 10 stepeni na severu Srbije. U južnim i jugoistočnim predelima ponegde se očekuje i slab prizemni mraz (5 centimetara iznad tla). U prilog veoma hladnom jutro ići će vedra noć i vedro jutro, pa se očekuje veoma izraženo izračivanje vazduha, samim tim i hlađenje. Severni predeli Srbije, Beograd i Vojvodina imaće nešto toplije jutro u osnosu na ostatak Srbije i to zbog nešto više vioskih oblaka. Tokom dana u svim predelima Srbije biće sunčano i znatno toplije, uz maksimalne temperature od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 24", objavio je meteorolog.

Za vikend sunčano i još toplije, uz temperature preko 25, u nedelju i do 29 stepeni.

"Toplo će biti i u ponedeljak, ali uz naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 25 do 30", napisao je Đurić.

Stiže i grmljavina

"Poslednji dani septembra doneće umereno do pretežno oblačno i svežije vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a maksimalna temperatura biće oko 20, a prema trenutnim prognozama sledećeg četvrtka i ispod 20 stepeni. Inače, prosečna maksimalna temperatura za poslednjih 10 dana septembra je od 21 do 24 stepena", zaključio je Đurić.