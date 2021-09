VREMENSKI PREOKRET: Nakon letnjeg vikenda, SUTRA HLADAN TUŠ! Evo kako će vreme biti u naredne dve sedmice

I danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz dnevne maksimume čak do 30 stepeni Celzijusa. Međutim, već od ponedeljka nas očekuje preokret, saopštio je Marko Čubrilo, profesor geografije i zaljubljenik u meteorologiju.

"U ponedeljak prvo nad zapadnim, jugozapadnim i severozapadnim predelima regiona povećanje oblačnosit koje tokom dana može doneti lokalnu pojavu kiše ili pljuska, dok će and ostalim predelima veći deo dana biti pretežno sunčan i topao. Posle podne, a posebno u noći ka utorku lokalna kiša i pljusak sa grmljavinom su mogući nad većim delom regiona, dok bi se suvo vreme najverovantije zadržalo nad jugoistokom i istokom Srbije. U ponedeljak dnevni maksimum od 18 do 25 što je i dalje malo iznad proseka", rekao je Čubrilo.

U utorak pretežno oblačno i svežije, ponegde uz kišu ili pljusak sa mogućom grmljavinom. Padavine će biti lokalne i uglavnom slabe i u proseku se ne očekuje preko 8mm taloga. Ponegde uz jači pljusak do 20mm, ali nad velikim delom regiona od 5mm do 10mm, dok bi ponegde padavine mogle i izostati. Vetar u okretanju na zapadni i severozapadni, a dnevni maksimum od 14 do 19 stepeni Celzijusa.

"Od srede pa sve do oko 4. oktobra ECMWF simulira novo jačanje anticiklona uz pretežno suvo i stabilno vreme. Ne očekuju se visoke temperature jer bi položaj anticiklona mogao biti takav da ka nama sa istoka i severoistoka struji suv, ali ne preterano topao vazduh. Videćemo još gde će se tačno jezgro anticiklona situirati jer će od toga zavisiti hoćemo li imati toplo južno ili sveže istočno strujanje", rezimirao je meteorolog.

Oko 5. oktobra operativni ECMWF i dalje nad nama uz dominaciju anticiklona ima signal za suvo i umereno toplo vreme, dok paralelni proračun ovog modela koji će za oko dve nedelje zameniti operativni ima signal za jači uticaj atlantika, narušavanje anticiklona, ali i visoke temperature uz južno strujanje.

Taj deo sinoptike je vrlo udaljen i tek za 3-4 dana će biti jasniji, dok dugoročni trendovi za sada tek oko 10. oktobra daju prve signale za moguće konkrentije, kišom bogatije, pogoršanje.