MISTERIJA KOD UŽICA! Zbog onoga što se pojavilo u jezeru - ceo grad strahuje! Odavde svi piju vodu, a evo šta je preuzeto!

Na površini jezera Vrutci sa kog se Užice snabdeva vodom prethodnih dana pojavile su alge što je uznemirilo građane, koji su se zapitali kakavu zapravo vodu piju sa ove akumulacije. Direktor užičkog „Vodovoda” Duško Ljujić kaže da je snabdevanje vodom za piće uredno i da nema opasnosti po ugrožavanje vodosnabdevanja, kao i da se prati situacija na Vrutcima zbog pojave najverovatnije zelenih algi.

- Sve to držimo pod kontrolom i svakih 15 dana vršimo monitoring vode i u njoj nema ništa što je zabrinjavajujće. Trenutno su se pojavile određene zelene alge, ali one su daleko od brane i naših vodozahvata. Pojavile su se na izuzetno maloj površini, juče smo ih uzorkovali i kroz dva do tri dana, tačno ćemo znati o kojoj vrsti se radi - izjavio je Ljujić.

Na akumulaciji se zahvatanje vode vrši na tri nivoa, a monitoringom se definiše najkvalitetnija zona, prenosi RINA.

- Zahvatamo vodu sa trećeg vodozahvata na najvećoj dubini i tu postoje alge samo u tragovima. Fabrika je jedna od najkvalitetnijih u Srbiji, koja bez ikakvih problema sve dovodi u red - ističe Ljujić.

On je dodao da se situacija i dalje prati, a prate se i cijanobakterije koje su potencijalno opasne za zdravlje ljudi.

- Cijanobakterije su koncentrisane na dubini 7 do 8 metara na vodozahvatnoj cevi, ima ih tek u tragovima, a fabrika ih bez teškoća prerađuje. Prolem predstavljaju toksini koji se javljaju nakon raspada cijanobakterija, ali do sada nisu nađeni u pijaćoj vodi - zaključio je Ljujić.