KAKO DA SE PRIJAVITE ZA NOVČANU POMOĆ DRŽAVE? Ovo treba da znate ako želite 20 EVRA!

Juče je u Skupštini predstavljen zakon koji deviniše isplatu nove novčane pomoći svim punoletnim građanima u Srbiji u decembru u iznosu od 20 evra.

Za pomoć od 20 evra mogu da se prijave svi oni koji su postali punoletni nakon 24. aprila 2021. godine. Za njih je otvorena mogućnost prijavljivanja na isti način kao i do sada preko sajta Uprave za trezor i to od 15. do 30. novembra.

S druge strane, svi ostali građani koji su se u maju prijavili za novčanu pomoć u iznosu od dva puta po 30 evra, kao i penzioneri, ne treba ponovo da podnose prijavu jer će im pomoć od 20 evra biti automatski uplaćena u decembru.

U prevodu, svi koji su u maju dobili 30 evra, bez prijave dobiće još 30 u novembru, a potom i 20 u decembu.

Oni koji se nisu prijavili za 30 + 30 evra, sada imaju mogućnsot da se prijave za 20 evra čija će isplata biti u poslednjem mesecu ove godine.

Ova pomoć deo je paketa od osam milijardi evra namenjenih građanima i privredi i predstavlja samu završnicu trećeg paketa mera.

U maju, je podsetimo, svim građanima i penzionerima isplaćeno 30 evra, zatim je svaki vakcinisani građanin dobio 3. 000 dinara, a penzioneri su dodatno 22. septembra dobili 50 evra.

Isplaćeno je zatim 60 evra za sve nezaposlene, zatim tri puta po 50 odsto minimalne zarade za sva mirko, mala i srednja preduzeća i preduzetnike i velika preduzeća.

Dodatno su isplaćene dve pune minimalne zarade za samosatalne umetnike i još dve pune minimalne zarade za sve koji su zaposleni u ugostiteljstvu i turizmu.

Ministar Siniša Mali juče je podsetio i da je u planu da se u februaru ili martu isplati dodatnih 20.000 dinara za penzionere i to za svakog, ima ih ukupno 1,7 miliona.

Penzionere će istovremeno sledovati i godišnje povećanje primanja koje će stupiti na snagu početkom naredne godine i koje će iznositi šest odsto na svaku penziju.

Praktično primanja svih 1,7 miliona penzionera biće za toliko uvećana od januara 2022.

To bi na prosečnu penziju od oko 29.300 dinara iznosilo 1.700 dinara.