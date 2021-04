PRVIH 30 EVRA OD DRŽAVE VEĆ POSLE PRAZNIKA? Kreće prijava za pomoć, a vrlo brzo i uplate, novac u maju, junu, septembru i novembru

Svim penzionerima u Srbiji 6. maja biće isplaćeno prvih 30 evra iz trećeg paketa pomoći države, a 12. maja počće isplata svim punoletnim građanima koji se do tada budu prijavili. Prijava za pomoć "30 plus 30 evra" počinje sutra, 28. aprila na portalu trezora. Prijava preko telefona počeće 5. maja i trajaće do 15. maja.