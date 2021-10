OBIČNO KAŽU DA IM JE PRVI PUT, PA SE 'NAVUKU'! Muškarci sve češće dolaze u kozmetičke salone - EVO KOJI TRETMANI SU NAJPOPULARNIJI!

Muškarci dolaze u kozmetičke salone zbog preterane maljavosti, ali na kraju se "navuku" i postanu redovne mušterije, kažu radnice u salonu.

Sve više muškaraca posećuje kozmetičke salone u Beogradu i trenutno čine bar 30 odsto redovnih mušterija.

Sve više je onih koji dolaze redovno sa svojim devojkama i najčešće rade tretmane depilacije, čupanja obrva, manikir, pedikir i solarijum, tvrde kozmetičarke.

"Muškaraca u salonima ima sve više. To nije samo moje iskustvo, već to kažu koleginice u salonima po celom Beogradu. Ima ih od trideset, ali i od pedeset godina. Neki dolaze samo da srede leđa, smatrajući da su previše maljavi, drugi depiliraju celo telo, računajući i intimnu zonu. Često se dešava da ih je prvi put sramota, da se pitaju šta će žene u salonu reći o njima. Ali već nakon nekoliko dolazaka se naviknu i to nam postanu stalne mušterije", kaže Mirjana Jović iz kozmetičkog salona na Novom Beogradu.

RADE NEKOLIKO TRETMANA I OSTANU CEO DAN

Prema njenim rečima, broj muškaraca koji dolaze zbog kozmetičkih usluga povećao se pre pet ili šest godina i sada ih svake nedelje ima sve više.

"Većina njih su zaposleni, imaju oko 35 do 40 godina i došli su u salon kako bi im se sredila neka određena stvar, bilo da su to obrve, maljava leđa, nokti ili koža. Muškarci koji imaju pedeset ili više, često dolaze samo na manikir. Imamo i mušterije koje dolaze redovno svakog meseca i rade nekoliko tretmana, što znači da ostanu ceo dan", kaže za MONDO Mirjana Jović.

NE ŽELE DA SE VIDI, PA SE "NAVUKU"

Najčešće se dešava da prvo dolaze samo na depilaciju i čupanje obrva, i takvih mušterija je najviše. Nakon toga se oslobode i dolaze češće, kada god misle da treba da srede svoj izgled.

"U početku im je malo neprijatno, posle se naviknu. Obavezno pitaju ima li još neko od muškaraca ko dolazi i šta će žene u salonu misliti o njima. Većina njih zaista imaju malje po leđima i potreban im je tretman, isto kao onima koji imaju previše guste ili spojene obrve. Uvek nam kažu da žele da im rešimo problem, ali da to ne bude upadljivo i da se ne vidi da su posetili kozmetičara. Onda svi dođu ponovo, pa kažu da slobodno može još malo da se počupa, da obrve treba da budu još samo za nijansu tanje i slično", kaže naša sagovornica.

UZIMAJU OGLEDALO I PROVERAVAJU ŠTA JE PRESKOČENO

Osim onih kojima su problem malje, određeni broj muškaraca radi gotovo sve tretmane, od medikira, pedikira, solarijuma, do tretmana lica.

"Redovniji su od većine žena. Kada razgovoram sa njima, kažu da su navikli i da se osećaju loše kada su im, recimo, stopala gruba i nisu sređena. Ima mušakaraca koji su vrlo detaljni i perfekcionisti. Na primer, imamo jednog klijenta koji posle svake depilacije uzima ogledalo i pproverava da li je neka dlačica slučajno preskočena", objašnjava kozmetičarka iz Beograda.

DOLAZE SA DEVOJKAMA U SALON

Neki od njih u salone dolaze sa svojim devojkama,koje često nisu ni blizu takvi "detaljisti", objašnjava naša sagovornica.

"Devojka ne dolazi tako često, ali dešava se da dođu zajedno. Čini se kao da joj ne smeta što se on sređuje više od nje. Rade se tretmani lica, zatezanja, farbanje, nege tela. Ni muškarci ne vole da izgledaju staro i da im se vide bore, isto kao što to ne vole ni žene. Lepo je kada je muškarac negovan, ali ne treba preterivati ni u čemu", smatra kozmetičarka.

ZBOG SOLARIJUMA IZGLEDA KAO DA JE DOŠAO SA OSTRVA

Jedan od muškaraca, redovni posetilac salona na Novom Beogradu, kaže za MONDO da nema ništa čudno u tome što se i pripadnici "jačeg pola" neguju i dodao da smatra da bi toga trebalo da bude više, ali u tome nema podršku okoline.

"Od kada idem u salon i radim tretmane lica, vidim pozitivne promene i to mi se sviđa. Imam prijatelja koji ide u solarijum i redovno izgleda kao da je tek došao sa nekog tropskog ostrva. Mnogi to ne podržavaju, ali ja ne vidim ništa sporno u tome. Mislim da bi mnogo veći broj muškaraca dolazio da imaju dovoljno novca i da se ne opterećuju time šta će ljudi u salonu da misle o tome" , kaže Nikola Vlajković iz Beograda.

