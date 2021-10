I DANAS HLADNO I KIŠOVITO: Narednih dana nema NI NAZNAKA da nam stiže lepše vreme, najavljen i SNEG

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 16 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama uveče i u toku noći sa susnežicom i snegom.

Na jugu zemlje se lokalno očekuje i veća količina padavina. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, na istoku i u donjem Podunavlju jak, povremeno i olujne jačine, uveče u slabljenju i skretanju na severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni C, najviša od 9 do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno i hladno sa kišom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, uveče u skretanju na severni, a tokom noći na severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja, od 8 do 10C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti oblačno i hladno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom.

Na severu Srbije u sredu i četvrtak umereno oblačno i suvo.

Krajem perioda postepeno smanjenje oblačnosti, prestanak padavina i manji porast temperature.