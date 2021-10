NAREDNIH DANA NAS OČEKUJE NATPROSEČNO TOPLO VREME, A ONDA... U Srbiju stiže PRAVA ZIMA! Evo kada nas očekuju pahulje!

Poznati srpski meteorolog Marko Čubrilo izneo je prognozu za tekuću nedelju, ali i za period do kraja meseca.

Najavio je vremenski preokret i temperature do 20 stepeni Celzijusa. Temperature više od proseka za ovo doba godine najavljene su za poslednju nedelju oktobra.

Ponedeljak središnjim, južnim i istočnim predelima donosi padavine. Od utorka manje oblaka uz ređe padavine, ali bi ih u sredu i oko četvrtka ponovo moglo biti, pretežno na jugu regiona. Do 18. oktobra ostaje relativno hladno, ujutu će biti i prvih mrazeva, dok se oko 20. oktobra računa na osetno toplije vreme. Međutim, nije jasno koliko će otopljenje potrajati.

- U utorak pre podne bi kiše još povremeno trebalo biti nad delovima Srbije i C.Gore, dok bi na oko 900mnv bila granica snega. U toku dana nad celim regionom smanjenje oblačnosti uz sunčane intervale, posebno na zapadu regiona. Dnevni maksimumu manjem porastu i trebao bi se kretati od 9 do 16 stepeni Celzijusa, duvaće umeren do jak, severozapadni vetar - najavio je Marko Čubrilo.

Naveo je da se u sredu posle vrlo hladnog jutra koja će ponegde doneti slab, prizeman, mraz u toku dana malo do umereno oblačno, očekuje uglavnom suvo i malo toplije vreme. Vetar slab, jugozapadni, a dnevni maksimum od 10 do 16 stepeni Celzijusa. Posle podne na severozapadu regiona novo naoblačenje.

- To naoblačenje će biti posledica premeštanja haldnog fronta koji će svojoj glavninom ipak otići malo istočnije od nas te će nama doneti prolazno naoblačenje, u nižim predelima uglavnom slabu, kratkotrajnu kišu, dok bi u četvrtak nad jugoistokom regiona, pr svega nad jugoistokom i jugom Srbije kao i nad Crnom Gorom bilo pretežno oblačno uz obilniju kišu, dok se snežna granica kretala na oko 800mnv. Pretežno oblačno uz moguće padavine i na jugozapadu Srbije kao i ponegde nad jugoistokom i delom središnje BiH (sneg preko 800mnv) ali će tamo padvaine biti slabe. Nad ostalim delom regiona promenjljivo oblačno, suvo, vetrovito i relativno hladno jer će taj deo regiona biti predaleko za bitniji uticaj novog ciklona koji će se formirati nad Jonskim morem - istakao je srpski meteorolog.

Najavio je da će u četvrtak i petak dnevni maksimum u planinskim delom delu regina biti od 2 do 8, a na nizijama i na severozapadu regiona od 9 do 14 stepeni Celzijusa. Noći će biti hladne uz minimume od 0 do 4, na planinama do -3, a u nizijama ponege prizeman mraz.

Duž obale Jadrana vrlo vetrovito uz jaku do olujnu buru, posebno u četvrtak.

- Relativno hladno vreme bi se trebalo zadržati sve do oko 17. oktobra uz vrlo hladne noći i dnevne maksimume uglavnom od 8 do 14 stepeni Celzijusa, dok bi zatim polako otoplilo i oko 20. oktobra uz okretanje vetra na jugozapadni dnevni maksimum bi bio i oko 20 stepeni Celzijusa podnegde - naveo je Čubrilo i dodao:

- Trenutno modeli do oko 25. oktobra drže signal za toplije i uglavnom suvo vreme, ali već oko 25. oktobra u ovom momentu počinje da se javlja signal za moguće novo zahlađenje - najavio je Marko Čubrilo.

