I NAREDNIH DANA PADAVINE I JAKI UDARI VETRA: Prognostičar otkrio kada nas čeka lepše vreme!

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je prognozu za naredne dane, kao i objašnjenje zašto je nad Srbijom poslednjih dana tmurno i nestabilno vreme.

- Nestabilna atmosfera donela je pljuskove, grad i grmljavinu. Srbija je danas pod uticajem ciklona sa istoka, a čiji je centar iznad Crnog mora i Moldavije. Ovaj ciklon donosi oblake u Srbiju sa kišom, na planinama sa snegom, a širom Srbije danas popodne ima i pljuskova, uključujući kogradnju, grad, žitni led ili grad, lokalno i grmljavinu. Dakle, atmosfera je već dva dana nestabilna pod uticajem ciklona sa istoka, pa se snimaju ovakvi pojavljivi, koji su uobičajeni za topliji deo godine. Oko 13 časova zabeleženi su pljuskovi sa kopnom i gradom lokalno i u delovima Beograda - napisao je Đurić.

On objašnjava da nas u nastavku popodneva čekaju pljuskovi i padavine, grmljavina, predgrađa, grad ili žitni, koji će biti lokalni u delovima Vojvodine, Beograda, Šumadije, centralne Srbije, Pomoravlja i Podunavlja.

On objšnjava da će u Srbiji u četvrtak biti umereno do pretežno oblačno i hladno za ovo doba godine, ponegde sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Negde se očekuju padavine kiše, lokalni grad, kogradnja ili mali grad. U toku jutra uslovi za pahuljice i sneg biće ponegde u nižim predelima. Na severu Srbije veći deo dana biće suvo. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, u istočnoj Srbiji i u planinama jak. Na kraju dana će vetar oslabiti. Minimalna temperatura biće od -2 do 4 ℃, u Beogradu 1 ℃, maksimalna dnevna od 4 do 8 ℃, u Beogradu do 5 ℃.

- U Srbiji je hladno u petak ujutro. Tokom dana nešto toplije i u većini predela suvo uz sunčane intervale, samo ponegde sa uslovima za slabe padavine. Maksimalna temperatura od 7 do 11 ℃, u Beogradu do 8 ℃. Vikendom i ponedeljkom zbog ciklona sa južnog i centralnog Mediterana biće oblačno i veoma hladno za ovo doba godine sa kišom, pahuljicama i snegom. Očekuje se povećanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima, a manje formiranje ponegde u nižim predelima. Na severu će biti uglavnom suvo ili sa najmanje padavina. Biće vetrovito, uz severoistočni vetar, na jugu Srbije i u planinama jako, uz mećavu i granu - objasnio je Đurić.

Prema trenutnim vremenskim prognozama, stabilizacija se očekuje od sredine sledeće nedelje, odnosno od 24. marta i tada će doći do postepenog porasta temperatura, da bi oko 27. marta bilo pravo proleće sa oko 20 ℃ vrednosti. Inače, kalendarsko proleće počinje u subotu 20. marta.