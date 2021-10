POČELA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA! Na stolu nekoliko opcija, a najviše se priča o kovid propusnicama!

Krizni štab za borbu protiv korona virusa zaseda danas od 11 sati, a struka će pored analize epidemiološke situacije razmatrati i o novim merama za suzbijanje virusa.

Član Kriznog štaba epidemiolog dr Predrag Kon rekao je nedavno da medicinski deo zastupa stav da treba uvesti restriktivnije mere u pogledu smanjivanja kontakata, koje bi podrazumevale skraćivanje radnog vremena, kao i da na 10 dana bude otvoreno samo ono što je vitalno i esencijalno.

- Od prošle sednice Kriznog štaba nije došlo do poboljšanja situacije. Neka stabilizacija se vidi, ali na gotovo katastrofalnom nivou i to svakako nije poboljšanje - naglasio je doktor Kon.

Moguće teme

- kovid propusnice

- pojačana vakcinacija

- procedura primanja teće doze vakcine

- pojačana kontrola epidemioloških mera

- skraćenje radnog vremena

- smanjenje kontakata

O kovid propusnicama

U Srbiji se gotovo mesec dana govori o uvođenju kovid propusnica, ali se još procenjuju modaliteti i potencijalni efekti.

- Kovid propusnice su mehanizam koji jeste dosta marketinški, lako ih je zloupotrebiti, na njima nema fotografije, kada redar pogleda propusnicu ne zna da li ste to vi, a u Srbiji ne može svako da vam treži ličnu kartu. Ako bismo uparili lične karte i kovid propusnice, to je moguće, ali nam je za potrebna odluka Vlade. Ukoliko i kada uvedemo kovid propusnice, biće to onda kada bude i primenjivo - rekla je nedavno premijerka Ana Brnabić.

Da će medicinski deo tražiti oštrije mere potvrdio je i dr Branislav Tiodorović. On je za Radio Beograd objasnio da je neophodno da svedemo kontakte na minimum tokom naredne sedmice i sledećeg vikenda.

On je upozorio da se vakcinacija hitno mora podići na 60-70 odsto.

