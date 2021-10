DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA ZIMU KOD NAS, ALI I NA BALKANU: Snažne oluje u Španiji doneće promene na čitavom prostoru

Sudeći po vremenskoj prognozi za Balkan, ljubitelji zime i snežnih čarolija, ove godine će izgleda ostati uskraćeni za omiljenu zabavu, pošto nas prema predikcijama vodećih meteorologa sajta Aku veder (AccuWeather), čekaju temperature iznad normale za zimski period, oluje u nizovima praćene nevremenom i poplave.

Poznati sajt koji se bavi vremenskim predviđanjima, objavio je juče vremensku prognozu za Evropu, stavljajući akcentat na anomalije u vremenskim prilikama, koje će zahvatiti i naš region, te su ocenili da će narednih par meseci pred nama, biti poržeti olujnim vremenom, a da će padavine koje će u nekim krajevima biti obilne, doneti i moguće poplave.

Južna Evropa i Balkan

Nadolazeća zima u južnom delu kontinenta umnogome će podsećati na prošlogodišnju zimu, naglašavaju meteorolozi. Predviđaju se oluje i jaki vetrovi širom Španije i južne Francuske i doneće brojne promene vremena.

- Neke od najjačih oluja najverovatnije će se dogoditi negde u južnoj Francuskoj, Španiji ili Portugalu ove zime - upozorio je meteorolog Tajler Rojs. Čak i bez olujnih vetrova, druge delove južne Evrope čeka vlažna zima.

Predviđa se da će ove zime obilna vlaga stizati iz Mediterana u Italiju, Balkan i veći deo Turske. Prema meteorologu Alanu Repertu, zbog ovog stalnog toka vlage u ovim se područjima očekuju oluja za olujom.

- Čak bi i umerene količine padavine mogle rezultiratovati brzim oticanjem i nabujalim rekama koje bi dosegle tačku loma, što bi moglo uzrokovati značajne poplave - upozoravaju meteorolozi.

Očekuje se da će temperature ove zime u većem delu južne Evrope ostati prosečne. Ali temperature u delovima Italije, Grčke i Balkana mogu se ponekad popeti i iznad normalnih, kaže Rojs.

Istočna Evropa

Prognostičari Aku veder kažu da će unutrašnji delovi istočne Evrope ove zime imati neočekivano hladni vazduh. Područje s najvećim rizikom za temperature nekoliko stepeni ispod normale obuhvata područje od centralne Ukrajine prema severu do Letonije i Estonije te do zapada do Slovačke i Poljske.

Ista aktivna oluja koja će ove zime povećati rizik od poplava širom Italije i Balkana takođe će doneti niz nepovoljnih vremenskih prilika u istočnoj Evropi. Očekuju se česta razdoblja kiše i snega u većem delu unutrašnjosti istočne Evrope.

Severna Evropa

Ne predviđa se da će se severna Evropa suočiti s nestabilnim vremenom ove zime. Ne očekuju se ni olujna nevremena kakva su prošle godine pogodila delove Irske, Nemačke, Danske, Norveške i Švedske. Dugotrajno sušno vreme očekuje se za istočnu Francusku, Nemačku, Švedsku i Norvešku.

Kasnije ove zime, najavljuju prognostičari, produženi naleti hladnog vazduha stići će širom severne Evrope, posebno Irske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Prema Rojsu, temperature će tokom druge polovine zime u severozapadnoj Evropi pasti na gotovo normalne i ispod normalnog nivoa. Povrh prohladnog vetra s istoka, La Ninja će povećati prilike za sneg u Velikoj Britaniji i Irskoj, kao i na područjima od Francuske do Poljske, posebno kasnije u sezoni. Prošle zime delovi Ujedinjenog Kraljevstva doživeli su svoje najsnežnije periode tokom januara i februara - a prognostičari kažu da bi se to moglo ponoviti i ove zime.

