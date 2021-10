HLADNO NEDELJNO JUTRO U SRBIJI! MRAZI I SAMO DVA STEPENA: RHMZ objavio prognozu do kraj oktobra - biće još sunčanih dana

U Beogradu je jutro hladno.

Tokom dana pretežno sunčano uz slab severni i severoistočni vetar.

U Srbiji će ujutru biti hladno, na severu vedro, ponegde moguć slab prizemni mraz, a iznad ostalih krajeva malo i umereno oblačno, jedino na jugu oblačno uz mogućnost slabe kiše u ranim jutarnjim satima.

Razvedravanje se iznad svih krajeva očekuje do sredine dana. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 13 do 17 C, saopštio je RHMZS.

U Beogradu će jutro biti hladno. Tokom dana pretežno sunčano uz slab severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 5 C, najviša dnevna oko 14 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, sledeće nedelje će u Srbiji biti suvo vreme, sa hladnim jutrima, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Početkom sedmice u kontinentalnom delu moguć je mraz i na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije sa temperaturama u granicama proseka.

U četvrtak i petak uz povećanje oblačnosti u južnim delovima zemlje moguća je slaba kiša. Za dane vikenda malo i umereno oblačno. U ponedeljak i utorak u košavskom području će duvati jak jugoistočni vetar, koji će samo u sredu oslabiti, a zatim opet biti u pojačanju.