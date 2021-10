'DO 22 SATA SEDI U KAFIĆU, DIŠE, GRLI SE I PIJE!' Dr Šekler nema dilemu: KOVID PROPUSNICE DA VAŽE 24 SATA!

Moraju, smatra, da budu drastične kazne, jer drugo rešenje nemamo.

Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo rekao je da je bio za kovid propusnice odavno, ali ne na ovaj način, odnosno da je one trebalo da važe 24 časa. Kaže da se on pitao to bi važilo za sve javne skupove i događaje i 24 časa. Dodaje da kazne moraju da budu drastične, jer "mi drugo rešenje nemamo".

- Razumem da onaj ko je donosio ovu meru je imao logiku da će to postepeno uraditi, ali po meni, svuda su one ili uvođene kao kompletne, da i u 10 ujutru i u 10 uveče moraš da ispunjavaš određene uslove da bi se nalazio u određenom objektu gde ti nije nužda da budeš. Po meni ovo ograničenje redukuje moju procenu šta će se desiti. Znam i da mnogo lokala neće raditi posle 22 da ne dođe u neprijatnu situaciju da nekog do 22 drži u objektu, a posle 22 hvata za uši i izbacuje iz objekta. Po meni je to trebalo da bude 24-časovno i gotovo. Šta će se desiti dalje ja ne znam - rekao je Šekler.

Navodi da neko ko je seo u ugostiteljski objekat možda u 18 časova i ostao tu do 22h i možda nije vakcinisan i ti ga tolerišeš četiri sata da diše isti vazduh sa ljudima, grli se i pije. Ja znam da neki misle da je gužva veća posle 22 sata, ali bez obzira meni se čini da vremensko ograničenje ovog tipa nije trebalo da bude.

Dodao je da mu se čini da je suviše kratko ograničeno bez jasne strategije, ali je nezadovoljan sa ovakvim oblikom kovid propusnica i ovo nigde na svetu video nisam.

- Iz kontakata sa ljudima sa kojima sam non-stop u vezi, situacija je tragična, užasna, katastrofalna. Imate svaki dan skoro 8.000 zaraženih. Ta brojka nikako ne pada bitnije. Oscilacije od par stotina ili hiljadu novozaraženih ne znači ništa, ako znate da se jedan iz porodice testira, a dvoje se ne testiraju. Mnogo ljudi umire, mesta nigde nema. A da je neko pričao u martu i aprilu kada smo imali sjajan početak vakcinalne kampanje, on ne bi verovao - kazao je Šekler.

Ističe da je skoro pročitao podatke, Amerikanci su napravili naučni rad zasnovan na nekoliko miliona ljudi, o profilu nevakcinisane osobe.

- Išli su po raznim kriterijumima. Što je čovek obrazovaniji veći je stepen vakcinisanosti, što su prihodi veći u kući vakcinisanost je preko 90 odsto. Interesantno je demokrate su skoro duplo više vakcinsani od republikanaca. Po starosnoj kategoriji najviše nevaksinisanih je između 30 i 50 godina. Čini mi se da mnoge stvari mogu i na nama da se primene i da je veliki udeo u nevakcinisanima radno aktivno stanovništvo - dodaje Šekler.

Sve ideje koje je davao, kaže, ništa nije prihvaćeno.

- Sem da dodam mnogo više edukativnih emisija, pojavljivanje u medijima stručnih ljudi. Ovo što se plašimo da će zbog 24-časovne kovid propusnice izaći na ulice, pa neka izađu. Ja samo ne razumem ko im je autoritet, koji lekar je sa njima koji će da ih predvodi. Pa ajde da vidimo i to čudo. Možda su oni u pravu. Možda je ovo sve izmišljeno, ne umire 60 ljudi dnevno, možda nisu kovid bolnice pune, možda te lekare koji pozivaju korišćenje Pavlovićeve masti u nosu, možda im treba napraviti ekskurziju u kovid bolnicu da vide šta njihove kolege rade godinu i po dana. Pakuju ljude u vreće, javljaju porodicama o smrtnim ishodima i svaki put ne mogu da veruju šta ljudi rade kad izađu iz kovid bolnice - ističe Šekler.

Moraju, smatra, da budu drastične kazne, jer mi drugo rešenje nemamo.

- Ovo sa školama je bilo očekivano i delta lakše zaražava decu. Hvala dragom Bogu jer su mnogo blaži simptomi kod dece, ali zato lako prenose bolest na starije. Drago mi je što je država odlučila da pomeri vakcinaciju na pet meseci sem Sinofarma, a za Sinofarm na četiri meseca - napominje Šekler.

Smatra da zbog delta plus soja nema potrebe za dodatnom brigom.

- On nije dodatno drugačiji od delte, ali to su podaci koje nije lako dokazati - zaključio je Šekler.