PANDEMIJA SE TEK ZAHUKTAVA?! Dr Stanković: Korona može da ima loš tok u novembru i decembru ako se ovako nastavi

Poslednjih dana se nešto povećalo obolevanje među decom.

Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju, doktor Slađan Stanković, kaže za Javni servis da je epidemiološka situacija na području Pčinjskog okruga i dalje vanredna i teška i da je 30 odsto testiranih uzoraka pozitivno.

- Ono što karakteriše epidemiološku situaciju je pre svega registrovanje smrtnih ishoda, zatim srednjeteških kliničkih slika bolesti - kaže Stanković.

Navodi da su 62 osobe u kovid bolnicama u Vranju na kiseoniku od 114 hospitalizovanih.

- Ima obolevanja u svim uzrasnim kategorija, ima i među školskom decom, poslednjih dana se nešto povećalo to obolevanje - dodaje Stanković.



Ističe da je važno da shvatimo da je virus opasan, da se brzo prenosi, kao i da je neophodno da poštujemo mere i da se vakcinišemo:

- Misli se prevashodno na radno sposobno stanovništvo kako bi se zaštitile starije kategorije stanovništva.

Kada je reč o vakcinaciji, oko 58 odsto građana je imunizovano u Pčinjskom okrugu.

- Najbolje rezultate ima opština Preševo – 71 odsto. Tamo je i došlo do smirivanje epidemiološke situacije i to je pravi primer kada se ljudi vakcinišu da se smanji obolevanje u tom mestu - naglašava on.

U Vranju je 69 odsto vakcinisanih, Bosilegradu 57, Surdulici 47 odsto, Bujanovcu 43, Trgovištu 38 i Vladičinom Hanu 36 odsto.

- U tim opštinama gde je slab odziv neophodna je promocija vakcinacije i da se stanovništvo urazumi da svi doprinesemo da suzbijemo ovu pandemiju koja, po prognozama, ako se ovako nastavi sa nevakcinisanjem i nepoštovanjem mera, može da ima loš tok u novembru i decembru - poručuje Stanković.

