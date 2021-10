"Ukoliko neko ode da se vakciniše, postoji mogućnost da se nakon 20 koraka po izlasku sa vakcinalnog punkta zarazi. Toliko je virus u cikrulaciji. Znači sada moramo uvesti mere koje su nepopularne - kazao je danas prof. dr Radmilo Janković zamenik direktora Kliničkog centra u Nišu.

- Naznake odgovora javnosti i medija juče pokazali da ovo bezumno ponašanje prevršilo svaku meru. Ovo deluje prilično uvređujuće. Toksična retorika se širila i ona će nekoga koštati glave - prokomentarisao je on najnoviji napad na lekara Hitne pomoći koji se dogodio jutros u Beogradu.

On je rekao da mu je potpuno nejasno kako smo postali država u kojoj postoji ovakav protivaktivizam.

- Tu se radi o prilično manjoj grubi ekscentrika koji mogu da budu problem. Da bismo izašli iz ove situacije moramo da raditi sa zbunjenima. Jasna i nedvosmislena odluka epidemiologa je da moramo preseći. Broj zaraženih se mora smanjiti. Pokušavali smo sve, lična iskustva, slike iz crvenih zona... Ukoliko neko ode da se vakciniše, postoji mogućnost da se nakon 20 koraka zarazi. Toliko je virus u cikrulaciji. Znači sada moramo uvesti mere koje su nepopularne - kazao je dr Janković.

On dodaje da mere moraju biti nedvosmislene da ne postoji zabuna.

- Meni je potpuno jasno ugostitellji kažu: Zašto samo mi, zašto bioskopi mogu da rade? Jasno je da mere moraju da se odnose na sve objekte da ne bi došlo do zaražavanja. Kada pošaljete takvu poruku onda društvo shvata da su svi odgovorni - kaže naš lekar.

Janković pojašnjava da moramo narodu predstaviti cilj.

- Nemoguće je ljude naterati u atmosferi straha na vakcinaciju. Restrikcija društvenih kontakata je neophodna. Kada padnemo ispod hiljadu onda možemo da pravimo strategiju. Cilj su mladi ljudi.Insitucije moraju biti jedinstvene. Mislim da i SPC treba da reaguje. To bi bilo sjajno. Mislim da bi mogle i javne ličnosti - kaže zamenik direktora KC Niš.

- Sve države u svetu su postupale tako. Držale su strogu kontrolu kontakata dok nisu došle do određenog obuhvata vakcinacije. Nemoguće je da broj umrlih u naredne dve nedelje pada. To je nerealno potpuno! To su ljudi koje sad vidite i u narednim danima oni neće biti živi - kaže dr Janković.

On pojašnjava da je situacija u Kruševcu, ali i Nišu dosta složena i teška, te da su lekari pod pritiskom. Janković je govorio i o stanju trudnica koje leže u KC Niš.

- Trudnice se primaju kod nas i u Mišović, imamo dve trudnice u jedinicama intenzivne nege. Jedna je u jako teškom stanju i 10 dana je na mehaničkoj ventilaciji. Imamo još jednu koja je na kiseoničkoj potpori i njeno stanje se stabilizuje. Tu smo optimisti, manje za prvu. Teško obolela trudnica je u 4. mesecu. Mi imamo dosta porodilja koje su u okviru porodilišta, koje su sve bile nevakcinisane. Kovid besomučno kosi ljude, ne vakcina, to moramo da znamo - zaključuje lekar.

