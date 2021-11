OSVANULO KIŠOVITO JUTRO U SRBIJI: Ponesite kišobrane, ali vam popodne NEĆE TREBATI! Stiže razvedravanje i temperature IZNAD 20 STEPENI

Jun u novembru!

Rano jutro u Srbiji donosi naoblačenje sa kišom koje će zahvatiti sve krajeve i brzo se premeštati od zapada ka istoku. Sredinom dana dolazi do delimičnog razvedravanja na zapadu i severu, a zatim i u ostalim krajevima uz sunčane intervale popodne.

Temperatura će biti iznad proseka za početak novembra. Vetar ujutru umeren do pojačan južni i jugoistočni, a zatim popodne na severu umeren zapadni. Pritisak ispod normale.

Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 14°C na jugu do 21°C u Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

Prognoza za Beograd:

Rano ujutru naoblačenje sa kišom. Sredinom dana dolazi do delimičnog razvedravanja uz sunčane intervale popodne.



Vetar ujutru pojačan jugoistočni, a popodne umeren zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 11°C.