ĐURĐEV: Verska nastava da dobije status školskog predmeta

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev rekao je da je verska nastava i učenje o vrednostima, ljudskim pravima i slobodama, poštovanju drugog i drugačijeg, o građanskim vrednostima i da zato SL u potpunosti podržava stav Njegove Svetosti patrijarha Porfirija da bi verska nastava trebalo da bude školski predmet kao i svi ostali.

- Nije dovoljno da bude samo program ili izborni predmet kao do nedavno - naglasio je Đurđev, ukazujući da bi paralelno sa tim trebalo rešiti i status veroučitelja, kao i ulogu Crkve u odnosu na kvalitet verske nastave u školama Srbije.

Srpska liga smatra da bi vraćanje na izvornu ideju uvođenja verske nastave samo doprinelo da mladi naraštaji, kojima se uporno nameću vrednosti suprotne tradiciji srpskog naroda, mogli da kroz versku nastavu ponovo saznaju, i, nadam se, usvoje, šta je to ljubav prema bližnjem, šta je to sabornost, šta je to samopoštovanje, šta je zdrav odnos prema porodici.

- Naša stranka će se, osim za vraćanje statuta veronauke kao školskog predmeta, zalagati za uvođenje još jednog obaveznog predmeta - Srpska tradicija i identitet. Narodi koji ne znaju svoju istoriju, svoj identitet, pojam rodoljublja, veoma brzo mogu nestati sa karte naroda sveta - zaključio je Đurđev.