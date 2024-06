Đurđev: Menadžeri i kladionice su glavni problem srpskog sporta

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev govoreći o stanju u srpskom fudbalu istakao je da menadžeri i kladionice negativno utiču na srpski fudbal.

Đurđev je izrazio zabrinutost zbog trenutnog stanja u srpskom fudbalu. Iako je pratio utakmice reprezentacije na Evropskom prvenstvu, Đurđev smatra da su problemi u fudbalu duboki i sistemski.

- Naša reprezentacija, naš fudbal, već dugo godina ima velike probleme. Mislim da je nešto najgore što može da nam se desi da se ništa ne desi. Potrebno je podvući neke rezolutne poteze. Generalno, taj fudbalski svet ima velike probleme. To nije samo sport, to je već profesionalni biznis - rekao je Đurđev za Prvu.

Posebno je naglasio negativan uticaj menadžera i kladionica na sport, smatrajući da menadžeri imaju veći autoritet od selektora, što unosi razdor unutar tima. Takođe je istakao da kladionice negativno utiču na sport i stavljaju znak sumnje na sve procese koji se odvijaju.

- Kladionice takođe negativno utiču. Stavljaju taj znak sumnje i pitanja na sve procese koji se odvijaju u sportu. Ukoliko je atmosfera negativna, a očigledno je da jeste, ne možemo očekivati bolji rezultat - dodao je Đurđev.

Politička scena i međunarodni odnosi

Na temu međunarodnih odnosa, Đurđev je komentarisao stavove predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, o ukrajinskoj krizi i reakcijama iz sveta. Pohvalio je Vučićevu hrabrost da javno iznosi svoje mišljenje i ocenio da je Srbija suverena država koja održava vojnu neutralnost.

- To samo potvrđuje činjenicu da je Srbija u ovome trenutku suverena država, a da predsednik Republike Srbije, gospodin Vučić, je slobodno misleći državnik. Ono što misli, ima snage i hrabrosti da to javno izjavi - istakao je Đurđev.

Dijalog Beograda i Prištine

Što se tiče dijaloga između Beograda i Prištine, Đurđev je bio pesimističan, smatrajući da taj proces ne vodi ka rešenju, već ka eskalaciji sukoba. Naglasio je da Albanska strana nema interes za kompromis i da Evropska unija vrši pritisak na Srbiju.

- Mislim da je taj dijalog Beograda i Prištine klinički mrtav. Svako hapšenje i maltretiranje Srba to i dokazuje. Evropska unija nema interes za kompromisno rešenje - rekao je Đurđev.

Geopolitički odnosi i budućnost

Govoreći o sporazumu između Rusije i Severne Koreje, Đurđev je istakao da je tо od strateškog značaja.

- To je izuzetno zanimljiv i važan događaj. Nije samo između Rusije i Severne Koreje, nego između Rusije i Vjetnama. On je praktično stvoren i pre početka sukoba u Ukrајini. Ovo ga je samo potvrdilo. Ono što će Koreja da servisira Ruskoj federaciju, jeste u sferi, pre svega, vojna oprama i naoružanja. Ruske potrebe su ogromne, posebno zato što će da usledi Ruska ofanziva. I mislim da po tom pitanju oni će moće da se oslone na vojnu industriju Koreje. I mislim da i više od toga, i u političkom, i geostrateškom, i geovojnom smislu, je prosto Koreja je važan ruski saveznik u pacifikaciji interesa Sjedinjenih Država na tom delu sveta. I u odnosu na to mislim da je to Putin fantastično odradio - zaključio je Đurđev.

Autor: Marija Radić