Kon uputio ZABRINJAVAJUĆU PORUKU: Pandemija se može rešiti na SAMO JEDAN NAČIN

Doktor Predrag Kon se osvrnuo na trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji kao i na koji način možemo da zaustavimo zaražavanje.

Kako kaže epidemiolog, bio je dubokog uverenja da ćese korona virus ponašati slično kao i ostali respiratorni virusi, da će imati dosta manji potencijal tokom leta, što jeste on imao, u oba ova leta. Ali je bio dovoljno veliki da izazove ovo što je izazvao. On dodaje da vrlo brzo zaboravljamo, i napominje da nije istina da se prestalo sa vanrednim stanjem, da su mere bile sve vreme na snazi ali da su se ljudi u jednom trenutku malo opustili.

Dr Kon kaže da se mere nisu sprovodile iako su bile na snazi, i da se virus širio. Kaže da smo pogrešili znatno ranije, ali to ne znači da sada treba da dižemo ruke i da odustanemo.

On napominje da pored drugih vitamina koji pomažu jačanju organizma, vakcinacija je ipak primarna.

"Medicinski deo Kriznog štaba je još u martu tražio da vakcinacija zdravstvenih radnika i javnih službi bude obavezna. U ovakvim epidemijskim i vanrednim situacijama potrebni su nam protokoli. One predstavljaju pravac, način kako se to rešava. Pandemije se rešavaju vakcinacijom", tvrdi on.

On dodaje da je strateški značajno da Srbija proizvodi vakcinu, i da je sada imamo.

"Društvene mreže su eksplodirale u poslednjih 10 godina i vi imate mlad svet koji se samo preko društvenih mreža informiše", kaže dr Kon koji dodaje da ne gledaju ni televiziju ni vesti a kamoli emisije u kojim gostuju stručnjaci, tako da kaže mora da se nađe način kako da im se priđe.

SVE VIŠE MLADIH U BOLNICAMA

"Ne mogu da razumem da su svi spremni da veruju svima osim lekarima kojima je to posao i naučnoj zajednici koja se time bavi", kaži prof. dr Predrag Stevanović načelnik Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje KBC "Dragiša Mišović" kao odgovor na to što neki ljudi siučaju savete okoline i na taj način se leče od kovida.

Profesor kaže da je sada mnogo veći broj mladih kao i trudnica zaraženih koji zahtevaju bolničko lečenje. On napominje da je najviše nevakcinisanih i da ih je po svim bolnicama oko 85, 90%.

"Epidemija se neće izlečiti u bolnicama, izlečiće se vakcinacijom i merama", kaže dr Stevanović.