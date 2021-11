'Bio čovek je koji ume da vam dodirne dušu!' Jovana Jeremić NA IVICI SUZA I SA KNEDLOM U GRLU u jutarnjem programu pričala o Zukorliću

Smrt Muamera Zukorlića, potpredsednika Narodne skupštine i bivšeg muftija duboko je potresla voditeljku Televizije Pink Jovanu Jeremić.

- Niko to nije očekivao, stvarno to niko nije očekivao. On je bio potpuno drugačiji. Ljudi su imali različita mišljenja u o njemu, ali je on prevashodno bio mnogo dobar čovek, pametan, dubok čovek. Sa njim si mogao na sve teme. Umeo je da razume čoveka kada mu je teško - kazala je Jeremić.

Na ivici suza i sa knedlom u grlu prisetila se njihovog prijateljstva.

- Bilo mi je jednom prilikom teško, pre neke tri godine, tri i po godine. Sasvim slučajano smo se čuli, počela sam da plačem i on me u tom trenutku toliko utešio...Posle toga smo postali prijatelji - navela je voditeljka.

Zukorlić je bio čovek koji ume da ti dodirne dušu. Poredn i velikih i malih u politici, on je uvek bio čovek, pa sve ostalo.

- Autoritet mora da bude baziran na kvalitetu ličnosti, a ne na funkciji. Zato ćemo uvek pričati o Zukorliću - navela je Jovana Jeremić.