OVO JE DETALJNA MAPA ZEMLJOTRESA! Srpsko tlo se zatreslo mnogo puta u poslednjih 10 dana, a evo da li nas očekuju JOŠ JAČI!

Srbija se tresla više od 15 puta, a da li je ljudski faktor umešao prste u ovu pojavu otkrili su nam iz Republičkoh seizmološkog zavoda.

Od kraja oktobra do danas Srbiju je pogodilo više od 10 zemljotresa, a najjači dobro je prodrmao Mladenovac sa 3.7 stepena po Rihteru!

Kako je rečeno iz Republičko seizmološkog zavoda mi živimo na nemirnom tlu, a zemljotresa će biti i to i jačih.

" Ovi zemljotresi su male magnitude, pa kada pogledate od 2011. godine do danas, zemljotresi su pogađali naše područje, to nije ništa neobično, naše tlo je nemirno, a biće i jačih potresa. Međutim, nije to ništa toliko jako da sad pričamo o nekoj većoj katastrofi i rušenju, možda bi bilo dobro da se postavi pitanje kako da naučimo da se zaštitimo kada dođe do potresa. Lako je pobeći iz kuće onda kada objekat počne da se ruši, to rušenje treba sprečiti, a to nije pitanje za seizmologe, kišbran se ne kupuje kada kiša već padne, već pre toga", rekli su za Espreso iz Zavoda.

Na pitanje da li ljudski faktor utiče na pojavu zemljotresa, rekli su nam da pojava nema veze sa nama.

Zemljotres je pomeranje tla izazvano prirodnim ili veštačkim uzrocima i posledica su oslobođene unutrašnje energije Zemlje. Potresi su iznenadna i kratka podrhtavanja delova zemljine kore i nazivaju se zemljotresima. Oni nastaju zbog tektonske aktivnosti Zemlje, koje se najčešće dešavaju duž raspuklina u Zemljinoj kori. Do slabijih zemljotresa dolazi kada stenska masa postane materijalno nestabilna, dok brojni jači potresi mogu biti razorni po objekte.

Potres se uglavnom broji sekundama i traje između 10 i 30 sekundi, a sleganje zemlje, može da uzrokuje više potresa koji se mogu dešavati nedeljama i mesecima nakon.

Generalno gledano, Balkan je područje koje je sklono seizmičkim aktivnostima.

Zemljotres koji je pogodio Albaniju prošle godine odneo je više od 40 života, a osetio se na čitavom Balkanu.

Zemljotres jačine 6,9 stepeni Rihtera je 1979. pogodio Albaniju i severnog suseda Makedoniju.

Stradalo je 136 ljudi, a 1.000 je bilo povređeno. Opisivali su kao najjači ikad zabeležen na Balkanu - snažniji i od onog 1963. u Skoplju u kom je nastradalo više od 1.000 ljudi.

Tri četvrtine grada je bilo porušeno i 200.000 ljudi je ostalo bez domova.

HRONOLOGIJA ZEMLJOTRESA U SRBIJI

01.11- Mladenovac - 3.7 stepena po Rihteru

03.11- Topola -1.7 stepena po Rihteru

04.11- Blaževo - 2.3 stepena po Rihteru

04.11- Kragujevac - 2.3 stepena po Rihteru

05.11- Bor - 1.7 stepena po Rihteru

07.11- Vladičin Han - 1.7 stepena po Rihteru

07.11- Novi Pazar - 1.8 stepena po Rihteru

07.11- Loznica - 2.6 stepena po Rihteru

08.11- Ivanjica - 2 stepena po Rihteru

