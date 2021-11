Objavljena vremenska PROGNOZA do kraja meseca: Stiže još hladnije vreme, a evo kada nas očekuju ZNAČAJNIJE PADAVINE!

Najnovija vremenska prognoza pokazuje da će od nedelje biti uglavnom suvo, ali malo hladnije, a posebno 16. novembra kada će mestimično biti i vrlo vetrovito.

U subotu će nad nama i dalje dominirati polje anticiklona, ali će se na jugu i jugozapadu regiona osetiti uticaj i ciklona nad Mediteranom i tamo će ponegde biti prolazne kiše ili pljuska. Nad nizijskim delom, posebno zapadne polovine regiona veći deo dana maglovit i tmuran.

Vetar uglavnom slab, ponegde i umeren istočni i jugoistočni, navodi Čubrilo.

– U nedelju će ka nama malo jačati uticaj ciklona nad Mediteranom te će više oblaka nad Jadranom, ponegde nad jugom, jugozapadom i središnjim predelima regiona biti i slabe kiše ili pljuska. Nad ostalim predelima uglavnom suvo ali malo toplije nego ovih dana uz slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. Jutarnji minimum od -1 do +6 stepeni Celzijusa, a dnevni maksimum od +5 u mestima gde bude tmurno do oko +16 stepeni Celzijusa ponegde – pokazuje vremenska prognoza.

Suvo i hladnije vreme

Početkom sledeće nedelje ciklon iz Mediterana će odmicati retrogradno, na zapad, a ka nama će sa istoka jačati polje anticiklona preko kojeg će ka nama stići i manja količina hladnijeg ali suvog vazduha.

Čubrilo napominje da se kao posledica toga računa na suvo, ali malo hladnije vreme. U košavskom području jugoistočni vetar će pojačati i u utorak, 16.11 novembra, a ponegde će imati udare i do oko 20m/s, posebno na jugu Banata. U isto vreme duž većeg dela Jadrana jugo i istočnjak, a na severnom bura.

Dnevni maksimum i manjem padu, posebno na istoku regiona tako da bi se oko 16. novembra kretao uglavnom od +5 do +13 stepeni Celzijusa, na istoku Srbije samo oko +3,a na najtoplije bi bilo duž obale Jadrana, ponegde i do +17 stepeni Celzijusa.

U drugom delu sledeće nedelje polje anticiklona nad istokom Evrope bi trebalo da oslabi, što bi omoućilo jednom od ciklona koji će se u serijama premeštati preko severozapadne Evrope da pošalje svoj hladan front ka nama, te bi uz naoblačenje u sredu uveče i u četvrtak bilo prolazne kiše, a uz zahlađenje na planinama preko 800 metara nadmorske visine bi bilo i snega.

Vetar bi okrenuo na severozapadni smer, dok bi dnevni maksimum u četvrtak uglavnom bio od +5 do +9 stepeni Celzijusa, što su prosečne vrednosti za ovaj deo godine.

Nove padavine

Oko 22. novembra bi trebalo da bude promenljivo oblačno, ponegde uz slabe padavine i temperature u okviru proseka. Jutarnja uglavnom od -1 do +5,a dnevne od +6 do +11 stepeni Celzijusa.

Oko 23. novembra stoji signal za moguće novo pogoršanje ali posle tog datuma ima jako mnogo opcija kada je razvoj sinoptike u pitanju, ističe Čubrilo.

Snažni zapadni vetrovi bi svakako težili ka održavanju zonalnog strujanja bez uslova za neko jače zahlađenje, ali isto tako sinoptički parametri vezi za troposferu pokazuju da bi posle 24. novembra moglo doći do podizanja Azorskog anticiklona na sever što bi ka nama poslalo vlažan ali i hladniji vazduh iz Skandinavije.

Ukratko, opcija jačeg zahlađenja uz sneg i u nizijama je krajem meseca i dalje moguća ali daleko od toga da je izvesna. Naredni dani posle prolazne kiše na jugu regiona donose suvo vreme. Sutra malo toplije, a zatim malo hladnije uz jaku košavu oko 16. novembra.

Drugi deo naredne nedelje bi mogao doneti padavine.

