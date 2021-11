DANAS SMENA SUNCA I KIŠE! Padavine se očekuju popodne, a evo kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje!

Danas vetrovito i toplo u svim krajevima Srbije!

SRBIJA: U četvrtak vetrovito i vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost. Biće i sunčanih intervala, posebno na jugu Srbije. Oblačnost postepeno jača na severu Srbije i kiša se može očekivati popodne, najpre na severu Vojvodine, a zatim i u većem delu severne Srbije. U ostalim krajevima suvo. Vetar umeren do pojačan južni i jugoistočni, u južnom Banatu olujni sa udarima do 110 km/h u toku prepodneva. Krajem dana vetar u slabljenju. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C na jugu do 16°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 20°C do 26°C, u Negotinu oko 17°C. Uveče kiša na severu Srbije, obilnija poVojvodini. Temperatura u 22h od 10°C do 16°C.

Beograd: U četvrtak vetrovito i toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost. Kasnije popodne oblačno i moguća je kiša. Vetar pojačan jugoistočni i južni, krajem dna u slabljenju. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 23°C. Uveče oblačno sa kišom povremeno. Temperatura u 22h oko 15°C.

Niš: U četvrtak vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim

intervalima. Vetar umeren južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 10°C, a

maksimalna do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 16°C.

Užički region: U četvrtak vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Krajem dana se očekuje kiša. Vetar umeren južni, u planinama pojačan. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 22°C do 24°C. Na Zlatiboru i Tari toplo, a dnevna temperatura do 20°C. Uveče kiša.

VOJVODINA: U četvrtak vetrovito i vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost koja jača popodne i kišu koja počinje da pada najpre na severozapadu Vojvodine. Vetar pojačan južni i jugoistočni, u južnom Banatu olujni sa udarima do 110 km/h. Krajem dana vetar u slabljenju. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 21°C do 25°C. Uveče se očekuje obilnija kiša. Temperatura u 22h od 12°C do 15°C.

Novi Sad: U četvrtak vetrovito i toplo za ovo doba godine uz naoblačenje sa kišom popodne i uveče. Vetar pojačan južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 23°C. Uveče kiša.

Subotica: U četvrtak vetrovito i toplo za ovo doba godine uz naoblačenje sa kišom od sredine dana. Vetar pojačan južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 22°C.

Vreme narednih dana: U petak na severu i zapadu Srbije hladnije sa kišom, a u istočnim i južnim predelima suvo i vrlo toplo za ovo doba godine uz maksimalne temperature iznad 20°C, dok će na severu Vojvodine biti 10.-ak stepeni svežije u odnosu na jug Srbije. Vetar slab do umeren severozapadni na severu, a na jugu Srbije slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 12°C na severu Vojvodine do 24°C na jugu Srbije.

U subotu još malo hladnije na zapadu i severu Srbije uz slabu kišu u prvom delu dana. Na istoku i jugu suvo i relativno toplo. U nedelju suvo i toplije u svim krajevima sa sunčanim periodima.

U ponedeljak popodne na severu Srbije naoblačenje sa kišom, a na jugu vrlo toplo.

U utorak zahlađenje i prolazna kiša u svim krajevima.

