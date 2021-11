Mitropolit Joanikije odlikovan Krstom vožda Đorđa Stratimirovića

Centar za razvoj Šajkaške uz saglasnist porodice Stratimirovića od Kuplina, odlikovao je Njegovo visokopreosveštenstvo Mitropolita crnogorsko-primorskog g. Joanikija Krstom vožda Đorđa Stratimirovića.

Mitropolit Joanikije odlikovan je za osvjedočeno i samopregorno služenje Bogu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom narodu širom srpskih zemalja i rasijanja, kao i za požrtvovano istrajavanje na vrijednostima svetosavske duhovnosti i ideja svesrpskog jedinstva, osobito u znak priznanja za pokazanu vjernost i značajan doprinos na djelu svjedočenja vrijednosti i očuvanja tradicija Srpske Vojvodine.

Ovo visoko priznanje, koje nosi ime po voždu srpske narodne vojske za vrijeme revolucije u Austrougarskoj 1848. godine, Mitropolitu je uručeno u prostorijama Mitropolije crnogorsko-primorske na Cetinju, a odlikovanje je u ime porodice Stratimirović uručio gospodin Ivan Stratimirović.

Blagodareći na visokom odlikovanju, Mitropolit crnogorsko-primorski g. Joanikije je kazao da mu je velika čast što su ovdje danas potomci vožda Đorđa Stratimirovića s kojim je Njegoš ostvario kontakt i odlikovao ga najvećim tadašnjim odlikovanjem Crne Gore – Obilića medaljom.

“Vožd Đorđe Stratimirović bio je vjesnik srpske slobode i zato ga je Njegoš odlikovao i time ga istakao kao primjer svima nama. Naravno, treba se sjetiti da su kasnije i Danilo Petrović i kralj Nikola održavali prisne veze sa Đorđem Stratimirovićem i te veze srpskog vojvodstva i srpske Vojvodine i Crne Gore ne treba nikada zaboraviti. To su veze koje se pamte i koje nas obavezuju i ovo je danas jedan svečani trenutak kada se svega toga sjećamo. Ovo odlikovanje, koje ste mi danas uručili, koje primam sa velikom zahvalnošću, ostaće vječiti svjedok tih veza koje treba da unapređujemo. Smatramo da je veliki blagoslov što potomci vožda Đorđa Stratimirovića, i svi oni koji baštine one vrijednosti kojima nas je on zadužio, njeguju te svijetle tradicije”, kazao je Mitropolit crnogorsko-primorski g. Joanikije.