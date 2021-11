IMAJU 3 RAZLOGA ZBOG KOJIH VAM BANKOMATI 'KRADU' NOVAC: Ovo je procedura za povraćaj para!

Mnogima se dogodilo da ubace karticu u mašinu za pare, da čuju zvuk brojanja, ali da novac ne izađe. Razlozi su različiti, od kvarova, nedostatka para u mašini, ili akcije prevaranata. Procedura za povraćaj novca, međutim, može da traje 24 sata, ali i 15 dana.

Kada je nedavno Beograđanin Vladimir T. sa bankomata banke u kojoj nema račun nameravao da podigne zaradu, uređaj je vratio karticu, ali nije isplatio novac.

- Prvo sam morao da odem do svoje filijale gde sam napisao pritužbu, ali sam slučaj prijavio i u banci čiji je bankomat - kaže sagovornik.

- Problem je bio što bankomat nije bio napunjen novcem. Iako nije bilo problema u dokazivanju da mi aparat nije isplatio novac, čekao sam ga dva dana. Morao sam naime da ga podignem baš na tom bankomatu, a službenici su ga napunili tek dva dana kasnije. Kada mi se to dogodilo saznao sam da ima onih koji su prošli i mnogo gore. Najveći problem i zamerka je što banka zaduži račun čim se zatraži novac, a ne po isplati.

U slučaju da bankomat ne isplati novac, a sredstva ostanu zadužena, podnesi se reklamacija banci čija je mašina "ukrala" pare. Klijent se može obratiti i svojoj banci, koja će umesto njega, pokrenuti prigovor kod vlasnika bankomata.



Ako korisnik nije zadovoljan odgovorom, ili on ne stigne u roku od 15 dana, može se da se žali i Narodnoj banci Srbije - Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga.

- Iz "logova" bankomata u kratkom roku se utvrđuju činjenice i korisniku vraćaju sredstva - kažu u NBS.

- Mnogo je jednostavnija i brža procedura ako se problem dogodi kod podizanja gotovine na bankomatu koja je izdala karticu. Reklamacioni postupak se završava u okviru jedne banke i u praksi traje kraće nego u slučaju kada je prihvatilac druga banka. Zato je preporuka korisnicima da ukoliko su u mogućnosti novac podižu na bankomatima "svoje" banke. U praksi to najčešće bude i najbrži način utvrđivanja da li se radi samo o rezervaciji sredstava po računu korisnika ili i o zaduženju.

Ako se ipak u trenutku izvršenja transakcije desi da bankomat ne može da isplati iznos jer mu je nestalo dovoljno gotovine, transakcija će automatski biti stornirana i korisniku se neće zadužiti sredstva sa računa.

- Razloga zbog kojeg bankomat ne isplati novac može biti tehnički kvar na samom bankomatu, na uređaju koji vrši brojanje i transport novčanica do mesta gde ih korisnik preuzima - objašnjavaju u NBS.

- Bankomat je takav uređaj koji u svojim "logovima" zapisuje sva izvršene funkcije na bankomatu, kako one u regularnim situacijama tako i one kada dođe do određenog tehničkog problema.

KOD HRVATA UPOLA MANJE

Trenutno je širom Srbije instalirano 3.122 bankomata koji pripadaju finansijskim ustanovama koje posluju u našoj zemlji. Dok je pre nekoliko dana stigla vest da Hrvati svoju mrežu bankomata planiraju da prepolove, iz naše Centralne banke kažu da poslovne banke kod nas nameravaju da ih unaprede, jer pružaju niz usluga osim podizanja gotovine, poput uplate novca na tekući račun, plaćanje računa za komunalije, proveru stanja na tekućem računu.

ZLOUPOTREBE

Iza "gutanja" para u bankomatu može da stoji prevara "keš treping". Neko ko vrši zloupotrebu, na bankomatu postavlja uređaj koji kada bankomat započne isplatu gotovine, te pare zadrži u delu bankomata koji nije dostupan klijentu, a odakle se kasnije može preuzeti kada se korisnik udalji od bankomata. Banke instaliraju dodatne uređaje koji sprečavaju zloupotrebe. U skladu sa Zakonom o platnim uslugama, banke snose gubitke iznad 3.000 dinara ako su pare skinute izgubljenom ili ukradenom platnom karticom.