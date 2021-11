NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA MARKA ČUBRILA: Meterolog objavio kakvo nas vreme čeka narednih dana

Najnovija vremenska prognoza meteorologa Marka Čubrila predviđa nam spuštanje hladnog fronta sa severozapada, koji će nam danas doneti naoblačenje i pojavu kiše, a uz okretanje vetra na severozapadni smer ponovo će pasti temperatura.

On ističe da će na jugoistoku regiona biti oko 14 stepeni Celzijusa.

- U utorak svugde hladnije, ponegde uz slabe padavine, uglavnom nad središnjim predelima, a obzirom na zahlađenje u planinskim predelima preko 800mnv može biti vlažnog snega. Posle podne na severu rezvedravanje i nad ovim predelima bi u sredu ujutro moglo biti mraza do -4 stepena Celzijusa. U sredu tokom dana malo do umereno oblačno i suvo uz dnevni maksimum od 7 do 13 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom fejsbuk nalogu.

Meteolorog navodi da od četvrtka sledi razvijanje prostranog ciklona nad Sredozemljem u čijem će se toplom sektoru ka nama početi premeštati osetno topliji vazduh sa juga te će u četvrtak uz jačanje južnog vetra biti promenjljivo oblačno uz maksimume od 9 do 17 stepeni Celzijusa.

- Krajem dana na jugu i jugozapadu regiona kiša, a duže Jadrana i pljuskovi. U petak pogoršanje uz kišu, a posle podne i manje zahlađenje tako da bi na planinama preko 900mnv moglo biti i prolaznog snega. Vetar prvo južni, a zatim u okretanju na severozapadni. Dnevni maksimum od 6 na severozapadu do oko 16 na jugoistoku regiona - napisao je meteolorog Čubrilo.

Zatim sledi ponovo jačanje južnog vetra uz otopljenje i u subotu će jugo, topla košava i južni vetar na planinama povremeno biti i olujni, dok će preovlađivati promenjljivo oblačno vreme uz povremenu kišu, posebno na jugu regiona. Dnevni maksimum ponegde i oko 18 stepeni Celzijusa.

- Oko 29. novembra se i dalje simulira probijanje osetno hladnijeg vazduha i do našeg regiona uz okretanje vetra na severozapadni smer i jače zahlađenje koje bi moglo biti dovoljno snažno da uslovi pojavu vlažnog snega ponegde i u nizijama regiona. Oko 30. novembra bi dnevni maksimum trebao biti od 1 do 6 stepeni Celzijusa. Dalji razvoj sinoptike još nije sasvim jasan, ali za sada deluje da bi se nastavilo nestabilno vreme uz česta pogoršanja, otopljena i zahlađenja. Posle prijatne nedelje pred nama je tipična jesenja sedmica gde će se smenjiavati kiša, sunce, zahlađenje, otopljenje, planinski sneg i jak vetar - napisao je meteorolog u svojoj objavi na Fejsbuku.

