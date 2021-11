PET BEOGRADSKIH NASELJA U KOJIMA SE KVADRAT MOŽE NAĆI I ZA 800 EVRA: Na ovim lokacijama su jeftiniji stanovi

Prosečna cena kvadrata u prestonici, u novogradnji, i dalje iznosi 1.981 evro, a prema podacima jednog domaćeg sajta za nekretnine - 2.216 evra, podaci su RGZ-a.

S druge strane, odnos cena u starogradnji je 1.459 evra (RGZ) naspram 1.837 evra. Svakako treba imati u vidu da cena po metru kvadratnom u nekim delovima Beograda iznosi čak nekoliko hiljada evra, dok je na nekim lokacijama još uvek moguće naći cifru od 800 do 1.000 evra, piše Telegraf.

Miljakovac

U ovom kvartu, udaljenom 10-ak kilometara od centra grada, nadomak prelepe šume, izvora i parkova, moguće je naći dobre nekretnine (starogradnja/novogradnja), a prosečna cena po metru kvadratnom je oko 1.086 evra. Naselje koje pripada Čukarici, relativno blizu Žarkova, Banovog brda i Ade, već neko vreme ima "fiksnu cenu", tačnije cifre nisu mnogo rasle. Optimalno, cena po m2 je od 1.024 do 1.308 evra, zavisno od lokacije, pozicije stana, tipa gradnje.

Odemo li na skroz drugu stranu grada, dolazimo do zone koju nazivaju "gradilište", zato što se u Mirijevu neprestano gradi. Prosečna cena po kvadratu je 1.174 evra, s tim što je novogradnja skuplja i cifre dosta variraju u odnosu na to koji deo Mirijeva birate.

Petlovo brdo

Od ovog dela grada do centra vam treba dobrih 11,5 kilometara, a ono što mu je slaba tačka jeste prevoz, i generalno je lošije uređen i snabdeven od Vidikovca, koji je u blizini. To svakako utiče i na cenu. Na Petlovom brdu cena po m2 je oko 1.113 evra, a neretko i manje, dok je na Vidikovcu cifra već napredovala do 1.300/1.400, a u nekim slučajevima i do čak 1.700 evra.

Borča

Ovaj deo grada, blizu Beograda, ali i Pančeva, nudi potpuni drugačiji doživljaj, više vojvođanski, a cena po kvadratu i dalje u vrednosti od 850 evra. Pritom, nije zanemarljivo to što Borča konstantno napreduje, pretendujući da postane centar nekih IT i poslovnih zbivanja, što bi svakako doprinelo daljem rastu naselja i atraktivnosti.