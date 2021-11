SUTRA DOLAZI DO PROMENE! Meteorolog Đurić izneo prognozu za narednu nedelju: OČEKUJE NAS ŠOKANTAN PREOKRET!

Iako nas u nastavku dana očekuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme za ovo doba godine, već sutra dolazi do promene. Nakon današnjih maksimalnih 17 stepeni, sutra nas očekuje blagi šok.

- Nakon što je nedeljno jutro osvanulo vedro i hladno, ponegde sa maglom i mrazom, tokom dana biće sunčano i toplo za ovo doba godine, uz slab do umeren jugoistočni vetar. U ponedeljak tokom dana biće povećanje oblačnosti. Pod uticajem ciklona sa zapadnog Mediterana očekuje se dalji pad vazdušnog pritiska, a već sredinom dana do zapada Srbije stići će i kiša - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Naoblačenje u toku sutrašnjeg dana biće samo uvod u ovaj vremenski obrt. Kiša će prvo početi na zapadu, a u popodnevnim časovima proširiće se na celu Srbiju. Maksimalna temperatura biće od 8 stepeni na severozapadu do 16 na jugoistoku zemlje. U Beogradu nas očekuje maksimalnih 12 stepeni.

Vreme za narednu nedelju

U utorak se ovaj trend nastavlja, pa nas očekuje pravi jesenju dan uz kišu u svim delovima Srbije, osim u Vojvodini gde će ostati suvo. Očekuju nas i blagi pad temperature, pa će maksimalne dnevne iznositi od 7 do 11 stepeni u zavisnosti od područja. Na planinama moguća susnežica i blagi sneg.

- U utorak se sa severa i severozapada se usled severnog visinskog strujanja očekuje prodor još svežije vazdušne mase, pa se uz oblačno i kišovito vreme očekuje i svežije u odnosu na prethodne dane. - dodaje Đurić.

U sredu nam ipak kišobrani neće trebati, ali nas opet očekuje prohladno vreme sa temperaturama od 6 do 10 stepeni na celzijusovoj skali.

- Nad Srbijom se očekuje kratkotrajna stabilizacija vremena. Kako će jutro nad severom Srbijom biti vedro i maglovito, biće to i najhladniji deo Srbije, uz slab do umeren mraz, dok se u ostalim predelima Srbije zbog oblačnosti očekuje toplije jutro, naročito na jugu i istoku, gde se samo još ponegde očekuje i slaba kiša, a na planinama slab sneg - navodi meteorolog.

Kraj sedmice

Jak jugoistočni vetar u košavskom području iznenadiće nas u četvrtak, pa iako je blagi porast temperature ukazao na još jedan lep kraj nedelje, to ovog puta neće biti slučaj, jer u petak ponovo sledi naoblačenje i kiša koja će se nastaviti na oba dana vikenda. Temperatura će od četvrtka do nedelje biti vrlo slična, a kretaće se od 8 do 14 stepeni - dodaje meteorolog.Tokom cele naredne sedmice pratiće nas promenljivo vreme sa povremeno sa kišom i jakim vetrom. Ipak, kako Đurić najavljuje, u nižim predelima pravi zimski scenario ne očekuje nas sve do kraja novembra.

Autor: