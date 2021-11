DA LI SRBIJA MOŽE DA UVEDE OBAVEZNU VAKCINACIJU? Advokat sve objasnio: ZAKON VEĆ POSTOJI, potrebno je samo ovo!

U Austriji je od ponoći zvanično počeo državni lokdaun, dok je najavljena i obavezna vakcinacija od 1. februara - da li isto može da se dogodi i u Srbiji?

Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva zdravlja, Saša Parežanin, advokat i profesor doktor Miljko Ristić, kardiohirurg naglasili su da u Srbiji nije potrebna promena Ustava da bu se uvela obavezna vakcinacija u Srbiji, ali da to nije primarni stav Ministarstva zdravlja.

"Što se tiče obavezne vakcinacije, nije potrebna promena Ustava. Od prošle godine kaže se da ministar po preporuci SZO može da uvede obaveznu vakcinaciju za određeni krug ljudi. Nije potreba promena Ustava u tom pogledu da bi se uvela obavezna vakcinacija. Kod nas već postoji zakon o obaveznoj vakcinaciji za decu, samo je ovde potrebno da ministar propiše kada nastupa obavezna vakcinacija protiv kovida", naveo je advokat Saša Parežanin.

Mirsad Đerlek naveo je da se stav Ministarstva zdravlja nije da je vakcinacija obavezna mera.

"Da li će doći trenutak da se uvede obavezna vakcinacija, ja to ne mogu ni da demantujem, ni da potvrdim.To zapravo najviše zavisi od nas, koliko ćemo biti disciplinovani. Neshvatljivo je šta još treba da se desi pa da se i ostatak stanovništva vakciniše. Neophodno je da shvatimo da je to jedini spas", naveo je Đerlek.

Profesor dr Miljko Ristić kardiohirurg naglasio je da antivakseri, pogotovo oni koji dolaze iz lekarske sfere najviše štete borbi protiv korona virusa.

"Ja shvatam naše građane da imaju pravo na svoje mišljenje, ali te nevakcinisane osobe su glavni prenosioci ovog virusa, oni su glavni potencijalni faktori da zaraze svoju porodicu i da virus unesu u kuću. Među tom da kažem, antivakserskom populacijom ima i doktora i sestara i u tom slučaju treba da reaguje Srpsko lekarsko društvo. Lekar na školovanju ne bi mogao da položi ispit da ne nauči kolika je korist od vakcina", kaže dr Ristić.

Advokat Parežanin objasnio je kako bi se odvijala kažnjavanja nevakcinisanih lica ukoliko bi vakcinacija bila obavezna.

"Ako se u Austriji uvede taj zakon o obaveznoj vakcinaciji on bi kršio ta ljudska prava. Kod nas sanitarna inspekcija pokreće postupak pred prekršajnim sudom, on ne prisiljava već samo utvrđuje činjenice da li je neko vakcinisan ili ne i na osnovu toga donosi kaznu, koje su najčešče novčane kazne. Ona posle može da se zameni za zatvorsku", kaže advokat.

Mirsad Đerlek je naveo da postoji nekoliko mogućnosti kako će se epidemijska situacija kod nas razvijati.

"Mi smo na nekih 57 posto vakcinisanih. U Nemačkoj je na oko 70 odsto, ali i oni imaju najavu da će se uvesti obavezna vakcinacija, lokdaun itd. Moramo shvatiti da je i dejstvo vakcina ograničeno. Sinofarm dozu primamo na četiri meseca od druge doze, ali smo istraživanjem uočili da je broj ljudi koji se zaraze od korone četiri meseca od kada je primljena prva doza sinofarma. To su sve neke sitnice koje mnogo znače. Broj novoobolelih je dosta pao, ali i dalje imamo mnogo ljudi koji su u bolnicama, koji su na respiratorima i koji umiru. Nema opuštanja, borba i dalje traje, a ministarstvo zdravlja će tražiti na novoj sednici Kriznog štaba za sedam do desetak dana jesu restriktivnije mere sa ciljem da se poboljša zdravlje građana i situacija sa korona virusom. Naša prva opcija je prospusnica od 24 sata. Mislim da će to omogućiti da može sve da funkcioniše, a procenat vakcinacije će se poboljšati", neveo je državni sekretar.