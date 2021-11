JEFTINIJE NEGO RANIJE: Ovo će biti cene registracije automobila od prvog januara!

Od 1. januara 2022. godine uvodi se plaćanje poreza na upotrebu motornih vozila srazmerno ekonomskoj moći, odnosno tržišnoj vrednosti automobila, izjavio je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, predstavljajući izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

"Mislim da će ovaj zakon naići na izuzetno odobravanje. Najveći zahvat je kod putničkih vozila i ostalih vozila koja su starosti od pet do 20 godina i koji imaju više od 2.000 kubika. Oni će plaćati niži porez prilikom registracije", rekao je Nedimović.

Prema njegovim rečima, trenutno se porez na upotrebu motornih vozila koji se plaća prilikom registracije umanjuje za sva vozila po osnovu njihove starosti za 15, 25 ili 40 odsto.

"Sada se predlaže povećanje procenta umanjenja", rekao je Nedimović.

Posmatrano po kategorijama, za vozila od pet do osam godina umanjenje poreza biće 25 odsto, umesto sadašnjih 15 odsto, zatim za vozila od osam do 10 godina umanjenja sa 25 odsto ide na 40 odsto, a za vozila od 10 do 20 godina starosti, umanjenje će biti 65 odsto umesto postojećih 40 odsto, rekao je ministar.

On je dodao da se za vozila starija od 20 godina i sada plaća u iznosu od 20 odsto od propisanog iznosa.

"Najveće umanjenje imaće vozila stara između 10 i 20 godina koja imaju preko 2.000 kubika", rekao je on.

Ministar je naveo da će se za vozila između 2.000 i 2.500 kubika umesto sadašnjih 34.950 dinara plaćati 20.387 dinara, dok će se za vozila između 2.500 i 3.000 kubika umesto 70.824 dinara plaćati 41.314 dinara.

"Za vozila preko 3.000 kubika će se umesto 146.382 dinara plaćati 85.389 dinara", naveo je Nedimović.