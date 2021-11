SVE MERE NA JEDNOM MESTU! Uslovi, rokovi, iznosi - ovo je sve što treba da znate o 3 POMOĆI DRŽAVE budućim roditeljima

Paket mera za podsticanje mladih bračnih parova na roditeljstvo najavljen je pre nekoliko dana, a sve detalje kako će koja pomoć izgledati, ako i koji su neophodni uslovi za to biće poznata uskoro.

Tačni datumi od kada će najavljene mere važiti nisu do kraja poznati, ali prema najavama konačan rasplet i sve detalje saznaćemo u januaru, kad bi prema rečima Ministarstva za brigu o porodici i demografiju trebalo sve da se nađe u skupštinskoj proceduri.

Da bi došlo do toga iz ovog Ministarstva su naveli da mora doći do izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici o čemu će odlučivati poslanici u Skupštini Srbije.

Mnogo detalja već sada je poznato kada je reč o tri najavljene mere: povećanje roditeljskog dodatka za prvo, odnosno drugo dete, 20.000 evra za mlade parove pri kupovini stana i pomoć studentima sa decom za polaganje ispita.

"Blic" je sve sabrao na jedno mesto i evo šta je neophodno da biste dobili pomoć.

Pomoć 1: Kupovina stana

Kome je namenjena?

Pomoć pri kupovini stana namenjana je kako je naveo predsednik Srbije Aleksandar Vučić mladim bračnim parovima na početku bračnog života i stvaranja porodice.

Kako izgleda pomoć i koji su uslovi?

- Reč je o novcu koji bi država mladim parovima dala bespovratno. Biće to direktan poklon od 10 do 20 hiljada evra koji će im značiti mnogo ukoliko žele da zasnuju porodice. Bila bi im to i direktna motivacija da što pre izađu iz roditeljske kuće. A, da bismo sprečili različite vrste zloupotreba, žena bi bila nosilac prava vlasništva - rekao je juče predsednik Aleksandar Vučić.

Upravo tih deset do dvadeset hiljada evra, danas i jeste "kamen spoticanja" u rešavanju stambenog pitanja mladih širom Srbije. Za razliku od ranijih godina, kada mladi najčešće, ili nisu imali stalan posao, ili su imali zasnovan radni odnos ali i nedovoljno visoku zaradu da bi uzeli kredit, danas mnogi ove uslove za kredit ispunjavaju.

Računica, koliko bi najavljena državna pomoć od deset do dvadeset hiljada evra značila i više je nego jasna. Ukoliko kao primer uzmemo stan od 60 kvadrata (koliko mladi bračni parovi koji planiraju porodicu najčešće i priželjkuju da kupe) i cenu od 1.300 evra (za koju se u proseku može naći pristojan kvadrat u svim većim gradovima Srbije), učešće za kredit bi iznosilo 15.600 evra. To je dakle 20 odsto, koliko banke i najčešće traže.

Kada bi taj iznos dobili od države, to bi praktično značilo da svaki mladi bračni par gde bar jedan od njih ima stalan posao i platu od oko 70.000 dinara, ispunjava uslov za dobijanje stambenog kredita. Ukoliko mu je plata manja, a partner ima stalan posao, kod banke je takođe moguće dobiti kredit, a zahvaljujući takozvanom spajanju zarada.

Zaključak je dakle, da mladi bračni parovi od kojih bar jedan zarađuje oko 60.000 dinara, uz pomenutu pomoć države, vrlo lako može i kupiti stan.

Pomoć 2: Roditeljski dodatak

Kome je namenjena?

Pomoć u vidu roditeljskog dodatka namenjena je kao i do sada svim porodiljama koje dobiju prvo, drugo, treće ili četvrto dete. Eventualne promene bi mogle da se dese i za majke koje dobiju blizance, odnosno trojke.

Kako izgleda pomoć i koji su uslovi?

Da bi buduća majka ostvarila pravo na roditeljski dodatak neophodno je da je državljanin Republike Srbije, ali i da ima prebivalište u našoj zemlji.

Takođe, ako je majka strani državljanin ona uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak mora da dostavi i uverenje nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da ispunjava uslove za sticanje roditeljskog dodatka.

Ako je majka strani državljanin, a već je pravo na rdoiteljski dodatak ostvarila u nekoj drugoj zemlji, onda nema pravo na isti i u Srbiji.

Zanimljivo je da otac deteta ima pravo na roditeljski dodatak ako je majka strani državljanin.

Od 1. januara 2022. godine za svako prvorođeno dete država će roditeljima uplaćivati odmah 300.000 dinara, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljajući nove demografske mere Srbije.

Za drugo dete će, kaže, biti posebno uvećan iznos, jer je ono, kako kaže, "prekretnica". Mere će za drugo dete biti poznate za petnaestak dana, a posebno će biti regulisano pitanje studenata i studentkinja koji žele da ostvare svoje roditeljske potrebe.

Postojeći roditeljski dodatak

Novi iznosi za visinu roditeljskog dodatka važe od 1. jula 2018, a kako je predsednik Vučić najavio biće uvećani od 1. januara 2022. godine. Evo koliko iznose u postojećim uslovima:

Jednokratni roditeljski dodatak za prvo dete je 100.000 dinara i to će, kako je najavljeno biti promenjeno na 300.000 od 1. januara.

Za drugo dete roditeljski dodatak iznosi 240.000 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate - jedna rata iznosi 10.000 dinara.

Roditeljski dodatak za treće dete u porodici iznosi 1.440.000 dinara i njegova isplata ide u 120 jednakih mesečnih rata - jedna rata iznosi 12.000 dinara.

Dodatak za četvrto dete iznosi 2.160.000 dinara i on se takođe, kao i za treće deli na 120 jednakih mesečnih rata - jedna rata iznosi 18.000 dinara.

U roditeljski dodatak ulazi i paušal za nabavku opreme za dete koji se isplaćuje zajedno sa roditeljskim dodatkom za prvo dete, kao i sa prvom ratom za drugo, treće i četvrto dete i njegova visina je 5.000 dinara.

Nominalni znos roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete usklađuje se dva puta godišnje, 1. januara i 1, jula sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Pomoć 3: Lakše studiranje za studente sa decom

Kome je namenjena?

Pomoć je namenjena svim roditeljima koji su dobili ili tek treba da dobiju dete a studiraju.

Kako izgleda pomoć i koji su uslovi?

Država će formirati tim koji će razraditi sve detalje u vezi sa olakšicama za studente koji odluče da postanu roditelji pre nego što završe fakultet. Tim pravnika odlučiće da li je potrebno menjati delove Zakona o visokom obrazovanju, statute fakulteta i univerziteta. U krugu studija čiji će "plafon" studiranja biti određen na 28. godini života, pored medicine, verovatno će se naći stomatologija i veterina, kao i još neki fakulteti koji duže traju.

Prema najavama, za devojku koja zatrudni neće važiti postojeći rokovi, kao ni za oca deteta ukoliko ima studentski status, već će polaganje ispita dogovarati sa profesorom. Takođe, neće gubiti godinu, niti plaćati školarinu za godine provedene na trudničkom i porodiljskom bolovanju. Jedina njihova obaveza biće da studije završe do 26. godine, odnosno do 28, ako studiraju medicinu.

Kakva su bila pravila do sada?

Aaktuelni zakoni nisu studentkinjama davali posebne povlastice. One su mogle da na lični zahtev zamrznu godinu i nakon porođaja nastave školovanje u istom statusu u kom su i zamrzle godinu, a isti tretman čekao ih je i u slučaju "zamrzavanja" studija zbog nege i lečenje deteta.

Statistika, međutim, pokazuje da se većina mladih majki sa indeksom nikada više ne vraća na fakultet, ili se vraća - neuspešno. Nove mere trebalo bi da reše ovaj problem.

