VOZAČI, OPREZ! AMSS upozorava na zimske uslove vožnje u planinskim predelima

Zimski uslovi vožnje očekuju vozače pre svega na putevima u planinskim predelima, upozorava Automoto savez Srbije u najnovijem izveštaju o stanju na putevima i graničnim prelazima.

AMSS navodi da u večernjim satima treba računati na niske temperature i poledicu, zbog čega će i uslovi za vožnju biti zahtevniji.

Kad je reč graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave graničke policije teretna vozila čekaju tri sata Batrovcima, dva na Preševu i Šidu, sat i po na Horgošu i sat vremena prelazu Sremska Rača.

AMSS upozorava vozače da će do 13. decembra do 17 časova biti izmenjen režim saobraćaja zbog radova na ispitivanju instalirane opreme u tunelu Železnik i to na Obilaznici oko Beograda i to tako što će od petlje Ostružnica do petlje Orlovača biti zatvorena preticajna traka na desnoj kolovoznoj traci, a saobraćaj će se odvijati voznom trakom u smeru ka Bubanj Potoku)

Od petlje Orlovača do tunela Lipak saobraćaj će se odvijati dvosmerno, biće preusmeren sa leve kolovozne trake na desnu u smeru ka Dobanovcima).

U noći između 8. i 9. decembra u periodu od 22 do 3 časa, izvodiće se radovi na demontaži državnih zastavica na delu državnog puta od petlje Autokomanda do petlje Aerodrom, u smeru ka Šidu. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će se odvijati u voznoj i zaustavnoj traci.

Izmenjen je režima saobraćaja na deonici petlja Žednik - petlja Bačka Topola zbog radova na rehabilitaciji kolovozne trake u smeru Subotica - Novi Sad, a saobraćaj iz pravca Subotice ka Novom Sadu preusmeren je u preticajnu traku suprotnog smera i odvija se dvosmerno.

AMSS podseća da je od juče od podne u saobraćaj puštena deonica Granični prelaz Horgoš - Novi Sad (desna kolovozna traka. Na toj deonici ograničenje brzine u zimskom periodu biće 100 km/h, zbog nedovršenih radova koji će se nastaviti nakon završetka zimske službe koja traje do 31. marta naredne godine ili ranije ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Autor: