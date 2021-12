PREDSEDNIK OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE IZNENADIO STUDENTE: Dodeljene stipendije za školsku 2021/2022 godinu

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić je potpisao ugovore sa studentima sa teritorije opštine Veliko Gradište kojima su dodeljene stipendije za školsku 2021/2022. godinu.

“Ovo je jedan od lepših dana kada se mi okupljamo – kada potpisujemo ugovore o stipendiranju studenata jer mi u opštini Veliko Gradišpte smatramo da je ulaganje u obrazovanje, ulaganje u decu, u mladost, najbolja investicija. To nije trošak, to je investicija i to će kad-tad da nam se vrati, i našoj opštini i državi u kojoj živimo, a naravno i vašim porodicama, rekao je Milić.

On je napomenuo i da je Veliko Gradište jedna od ređih opština u kojoj ni jedno dete ne čeka na upis u dečji vrtić i koja u vrtiću ima fiskulturnu salu za najmlađe. Takođe, opština je obezbedila besplatan prevoz za osnovce, za učenike srednje škole koji ispunjavaju uslove kao i za studente jednom mesečno od mesta studiranja do kuće i povratak, besplatan doručak za đake koji ispunjavaju uslove. Pored toga, opština već petnaestak godina kao vid podsticaja dodeljuje i vredne nagrade najboljim učenicima za osvojena prva tri mesta na republičkim takmičenjima.

“Tu su i stipendije. Svake godine stipendiramo studente za buduća radna mesta i struke koje su deficitarne kao što su nastavnici matematike, fizike, engleskog, nemačkog, inženjeri, arhitekte, tu su i medicina, građevina itd – ono što treba našim javnim ustanovama, privredi od koji svake godine dobijemo predlog koji analiziramo što se uglavnom uklopi sa našim idejama. Ove godine smo se opredelili da se dodeli devet stipendija. Pretprošle godine stipendirano je 26 studenata, ove je ostalo njih 13 od kojih su neki završili studije dok neki nisu ispunili kriterijume.“, zaključio je predsednik opštine.

Sa prisutnim saradncima, načelnicom Opštinske uprave i rukovodiocima Odeljenja za društvene delatnosti i zajedničke poslove i Odeljenja za opštu upravu, predsednik je dobitnicima stipendije poželeo da budu dobri studenti i dobri ljudi te da stalno imaju na umu da dolaze iz Velikog Gradišta gde je lepo živeti, iz sredine koju treba da predstavljaju na adekvatan način tamo gde studiraju i ujedno poručio da im opština, ukoliko im zatreba pomoć, uvek stoji na raspolaganju.

Autor: M.Mijatović