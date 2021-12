DA LI SU OBAVEZNI LANCI ZA SNEG? Evo šta kaže zakon

Ono što niste znali, a može vam pomoći da ne upadnete u problem sa policijom.

Pored obavezne, zakonom propisane opreme, vozači moraju imati u vozilu stvari koje im trebaju olakšati put, odnosno otkloniti probleme.

Da li moramo da imamo protivpožarni aparat? Šta je sa rezervnim točkom - moj auto ga uopšte nema? Rešićemo ove nedoumice.

Predstavljamo vam spisak stvari koje bi trebale da se nađe u vašem vozilu.

Rezervni točak – Zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje da rezervni točak spada u obavezne delove opreme. U ovom slučaju postoje i dva izuzetka: prvi je ako imate run-flat pneumatike, a drugi kada u automobilu imate sredstvo pomoću koga možete privremeno popraviti oštećenu gumu (set za popravku, penu ili sprej u boci s pritiskom).

Reflektujući (svetloodbojni) prsluk – Ovo je deo opreme koji bi uvek trebalo da vam je pri ruci. Nemojte ga držati u gepeku: ako se desi da morate hitno da napustite vozilo, bilo bi dobro da možete da ga dohvatite i obučete dok ste još u automobilu. Tako i ostalim vozačima omogućavate da vas uoče na vreme.

Ukoliko nemate reflektujući prsluk novčana kazna je 3.000,00 dinara.

Sigurnosni trougao – Kao i reflektujući prsluk, sigurnosni trougao spada u obaveznu opremu. Zakon nalaže da ga bez izuzetka morate postaviti ako vam se vozilo zaustavi na mestu gde su parkiranje i zaustavljanje inače zabranjeni (u krivinama, tunelima, na mostu ili na nadvožnjaku).

Isti je slučaj kada ste prinuđeni da stanete na kolovozu van naseljenog mesta, odnosno u naseljenom mestu za vreme noćne vožnje. Postavljanje sigurnosnog trougla obavezno je i u uslovima smanjene vidljivosti, ili ako se zaustavite na delu kolovoza gde ostali vozači ne mogu da vas uoče na vreme.

U navedenim slučajevima (pogotovo ako je u pitanju ozbiljniji kvar), pre postavljanja sigurnosnog trougla morate upaliti sva 4 migavca i obući reflektujići prsluk. U naseljenom mestu, sigurnosni troguao mora stajati na udaljenosti ne manjoj od 10 metara.

Ako ste se zaustavili izvan naselja, pravila nalažu da ga postavite na udaljenosti ne manjoj od 50 metara.

Sajla ili uže za vuču - U Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila (Član 112), navodi se da sva vozila koja su prvi put registrovana nakon 1. januara 1984. godine moraju kao deo obavezne opreme imati uže ili sajlu za vuču. Ukoliko koristite uže, ono bi u vašem vozilu trebalo da se nalazi na lako dostupnom mestu. Dužina sajle mora omogućiti vuču na rastojanju od 3 do 5 metara, a ukoliko koristite polugu, rastojanje ne sme biti duže od 3 metra.

Prva pomoć - Još jedna obavezna stavka je i oprema za pružanje prve pomoći. Prva pomoć bi takođe trebalo da vam je uvek pri ruci, a po pravilu to mora biti komplet veličine "B" koji odgovara standardu SRPS Z.B2.001.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti - Obavezna je za sve učesnike u saobraćaju i izdaje se jednom godišnje prilikom registracije vozila. Polisa AO još se naziva i osiguranje trećih lica, a vi je kao vlasnik vozila morate imati ukoliko se desi da prouzrokujete štetu drugim učesnicima u saobraćaju. Sem toga, bez Polise AO niste u mogućnosti ni da registrujete vozilo.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi - Kao i osiguranje od autoodgovornosti, ovaj dokument je obavezno da imate kod sebe. Ukoliko se zadesite kao učesnik saobraćajne nezgode, izveštaj popunjavate prilikom prijave slučaja nadležnom ogranu.

Zimske gume - Ukoliko su u zimskom periodu na kolovozu sneg, poledica ili led, zimske gume spadaju u obaveznu opremu u periodu od 1. novembra do 1. aprila. Propisi nalažu da dubina šare na gazećem sloju mora biti najmanje 4 milimetra.

Takođe, nije dovoljno da ih imate samo na pogonskoj osnovi, već morate imati sve 4 zimske gume.

Kazne za pravna lica su od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara.

Lanci za sneg - Obavezni su samo ukoliko u zimskom periodu vozite van naseljenog mesta, u slučaju da na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Pored njih možete imati i neku drugu opremu za povećanje trakcije, kao što su, na primer, "čarape" za sneg.

Budući da je pred nama zima i dosta padavina, nije na odmet da sa sobom imate lance za gume.

