I DO 15 STEPENI: Poznato kakvo će vreme biti do Božića! Ovo će nas IZNENADITI!

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu objavio kakvo nas vreme očekuje u najluđoj noći i prvim danima 2022. godine.

- U novogodišnjoj noći vedro i bez zimskih temperatura. Prvih dana januara i za deset stepeni toplije od proseka (maksimalna temperatura i do 15 sepeni Celzijusa). Manje zahlađenje i pad temperatura na normalne vrednosti u danima pred Božić.

Pod uticajem doline u višim slojevima atmosfere sa severa i plitkog ciklona u prizemlju, koji se svojim centrom premešta sa Jadranskog mora prema jugu i jugoistoku Balkana u Srbiji danas oblacno, povremeno sa kišom, na višim planinama sa snegom. Maksimalna temperatura bićće od četiri do deset stepeni, u Beogradu do šest - najavljuje meteorolog:

- U četvrtak umereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom i to uglavnom u južnim i centralnim predelima, dok se na severu i istoku očekuje da padavine u toku prepodneva prestanu. Maksimalna temperatura bice od pet do deset stepeni u Beogradu do osam. U petak veoma toplo, uz umerenu oblačnost, samo ujutro na severoistoku sa slabom kišom, ali do kraja dana i večeri u svim predelima razvedravanje. Maksimalna temperatura od osam na jugu do 15°C na severu Srbije, u Beogradu do 14°C.

On navodi i da će u novogodišnjoj noći u svim predelima Srbije biti vedro.

- Temperature će se kretatati od dva stepena na jugu do osam na severu i istoku Srbije, u Beogradu od 7 do 8°C. Pred jutro u dolinama i kotlinama očekuje se magla. Temperatura od oko nule očekuje se samo na višim planinama i na Kopaoniku, dok ce na Zlatiboru biti iznad nule. Snežni pokrivač ćee se potpuno otopiti na planinama do 1.200 metara nadmorske visine i biće ga samo na višim planinama. Na Kopaoniku se i pored daljeg naglog topljenja, u novogodišnjoj noći i tokom prvih dana januara očekuje 40 do 50 cm snega, uz dalje otapanje.

Đurić najavljuje da će u Srbiji u subotu biti veoma toplo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a očekuje se i pojačan severozapadni vetar.

- Maksimalna temperatura do 15°C. U noći ka nedelju i u nedelju ujutro na istoku i jugoistoku veoma slaba kiša. U nedelju se i dalje pod uticajem snažnog grebena sa jugozapada i anticiklona očekuje veoma toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima, a maksimalna temperatura biće iznad deset stepeni, ponegde i do 14°C. I u ponedeljak i utorak i dalje relativno toplo, uz temperature od osam do 12°C, u Beogradu oko deset stepeni, a očekuje se suvo sa sunčanim intervalima.

Prema trenutnim prognozama, oko 5. januara, sledi jači uticaj ciklona sa severa i zapada Evrope, uz naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. I pored zahlađenja, očekuje se da temperature opadnu na vrednosti od dva do sedam stepeni, što su i vrednosti i oko ili i dalje malo iznad normale za početak januara. Pravih zimskih uslova za sada nema na vidiku.