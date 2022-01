NEVIĐENA DRAMA U MARKETU! Lopov ukrao čokolade, NASRNUO NA RADNICU I PSOVAO! Evo šta se onda dogodilo

Prodavci kažu da lopovi koriste gužve za vreme praznika i tada najviše kradu u prodavnicama.

Gužve gde god da kreneš, a kako i ne bi bile kada je bio 31. decembar popodne. Ljudi pohrlili u kupovinu, spremaju se za doček nove godine. Baš takve trenutke i gužve lopovi koriste kako bi ukrali što više robe iz trgovina misleći da zbog gužve radnici neće da primete.

- U jednom marketu na Zvezdari ogromna gužva. Ljudi trče sa korpama, kesama. Svi negde jure. Rade tri kase, a redovi dugački... Stojim u redu jedno petnaestak minuta i nešto sam se zamislila. U jednom momentu čujem galamu. Prodavačica je videla čoveka kako u unutrašnje džepove jakne gura čokoladice, sokiće i grickalice. Počela je da doziva obezbeđenje - priča devojka V. Đ. (25) koja je bila očevidac ovog događaja i dodaje:

- Momak iz obezbeđenja očigledno trenutno nije bio tu. Ljudi su počeli da se okreću i gledaju šta se dešava. Čovek koji je radio u mesari u prodavnici čuo je koleginicu koja doziva za pomoć i dotrčao. U tom trenutku lopov već trči ka vratima.

Ona navodi i da je taj čovek trčući psovao i vikao "Šta me dirate, nemam ništa. Je*em vam mater!"

- Nema ništa, a ipak beži. Prodavačica, rekla bih ima oko 50 godina, pokušava da ga zaustavi. On se okreće i snažno je gura. Žena je pala između dva rafa i udarila leđima. Dečko koji je stajao u redu uskočio je da pomogne ženi, podigao je i potrčao za lopovom koji je već otišao. Pištao je na vratima. Za njim je istrčao i čovek iz mesare, ali nisu mogli da ga stignu jer je pretrčao preko ulice. Umalo ga kola nisu udarila. Prodavačica je bila sva uplakana, uznemirena. Kaže da je povredila leđa. Plačući nam je rekla: "Nisu problem slatkiši i čokolade, samo nije on jedini koji danas tako uđe u prodavnicu i pokupi sve što može, takvih dnevno ima bar deset. To se nama posle obije o glavu."

