ALEKSE NEMA SEDAM DANA! Nesrećna majka ne gubi nadu: Mislim da je naseo na LAŽNU PRIČU!

Iako ga nema 7 dana, ne gubi nadu da je živ. Kaže i da policija misli da je u Beogradu.

Aleksa Stanković (21) iz Kruševca koji je nestao prošlog utorka, tačnije pre 7 dana, još nije pronađen i za njim tragaju porodica i policija, a kako je danas izjavila njegova majka Olivera, policija sumnja da je on u Beogradu.

Ona je otkrila i da su u međuvremenu primetili da je sa sobom poneo školska svedočanstva i diplome, zbog čega sumnjaju da mu je možda neko ponudio posao u inostranstvu, u koje je, inače, želeo da ode da radi.

- Da li mu je neko nešto ponudio, obećao, da li je naseo na neku lažnu priču, obećao mu posao u inostranstvo, ne znam. Nismo sigurni, ali nam liči da je tako. U međuvremenu smo primetili da mu nisu kod kuće svedočanstva i diplome - kaže Aleksina majka Olivera.

Kaže da je Aleksa dobar u radu na kompjuteru, da dobro govori strane jezike, ali da nikada nije pominjao šta bi konkretno radio van granica naše zemlje.

- Ne znam šta bi baš tačno radio tamo, ali znam da je hteo da ode. Eto, poneo je tu dokumentaciju iz škole, svedočanstva, diplome i sve što je imao. Mi sad mislimo da mu je neko ponudio nešto preko društvenih mreža. Nek ide, samo nek mi se javi da je živ - ističe majka koja strahuje da se iza svega ne krije neka lažna priča:

- On je dobrica jedna. Naivan je. Svakome veruje. Jedino me to buni. Da nije neka lažna priča. Na kraju, ne znam ništa, u stvari.

- Telefon mu je i dalje isključen. Prva dva, tri dana uključivao je telefon veoma kratko. Policija je probala da ga locira, i ono približno što su otkrili je da je u Beogradu. Međutim, od 30. decembra telefon mu više nije bio uključen nijednom - rekla je Olivera, Aleksina majka.

Podsetimo, Aleksa Stanković (21) iz Kruševca nestao je u utorak, 28. decembra, a u trenutku nestanka, na sebi je imao crnu jaknu, crnu trenerku i crne pantalone.

