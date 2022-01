VAŽNA VEST ZA SVE KOJI VOLE DA PUTUJU PO REGIONU: Na proleće ponovo vozom od Beograda do Zagreba i Ljubljane! OVO JE CENA KARTE

Voz od Beograda preko Zagreba do Ljubljane ponovo će posle višegodišnje pauze krenuti od proleća ove godine, izjavio je dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Nebojša Bojović.

Reč je o trasi Beograd - Šid - Vinkovci - Zagreb - Dobava - LJubljana, a vozovi bi saobraćali tri-četiri puta nedeljno, uz noćnu liniju koja odgovara privrednicima koji putuju u Sloveniju, naveo je Bojović za današnji broj Večernjih novosti.

Planirana je cena karte od 20-tak evra u jednom smeru, a kako je Bojović rekao u početku bi to bila pilot-linija koja bi postala stalna, za šta postoji neophodna železnička infrastruktura, kao i interesovanje putnika, samo je potrebno poboljšati tehničko stanje pruge od Rume do Šida, u cilju povećanja brzine vozova.

"U evropskom redu vožnje već postoji trasa, samo je treba aktivirati. Svakog drugog vikenda u decembru se pravi novi evropski red vožnje. Postoji vreme koje je zauzeto za kretanje voza od Beograda do Ljubljane", kazao je Bojović.

U projekat su uključeni nadležni iz srpskih železnica, a održano je nekoliko sastanaka sa kolegama iz susednih država. U posao će biti uključeni i evropski instituti, koji se bave železnicom i saobraćajem, radi brže realizacije.

"Nadamo se da će već u prvom kvartalu 2022. godine biti uspostavljena jedna linija prema Ljubljani, kasnije ka Filahu u Austriji, a do sredine godine još jedna", rekao je Bojović.

Dodao je da se u 2023. godini očekuju još dve dnevne linije istom trasom i to jednu sa produženjem od Ljubljane do Ciriha, a drugu do Ljubljane kao biznis voz. Ocenio je i da će "elegancija putovanja koje pruža železnica", privući i deo putnika koji su sada prinuđeni da koriste sopstveni, autobuski ili avionski prevoz, a kako je dodao za početak je planirano da se "pozajme" garniture, iako postoje domaće koje mogu da voze do LJubljane.

"Verovatno da je dobro iznajmiti najmanje dve garniture koje mogu da se napajaju iz dva različita strujna izvora, kako bi se izbegla zamena lokomotiva zbog prelaska na jednosmernu struju u Sloveniji", objasnio je Bojović, navodeći da zamena lokomotiva komplikuje situaciju i onemogućava da se koriste novi vozovi koji u železničkom parku Srbije.

Bojović je istakao da je moć železnice u ekonomičnosti i ekologiji, a dodao je da se već sada više od 20 odsto saobraćaja u Nemačkoj odvija železnicom, i da je evropski plan da se do 2050. godine, to poveća na 55 odsto ukupnog saobraćaja.

