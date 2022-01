ČEKAJU NAS LEDENI DANI! Meteorolog najavio DEBELI MINUS, BIĆE I DO - 20! A evo kada nam sledi PREOKRET!

Oglasio se Đorđe Đurić i najavio ledene dane: Najgore će biti na Pešteru gde će temperatura ići i do -20.

Januar je i potpuno je uobičajeno da imamo u Srbiji vremenske (ne)prilike kakve imamo ovih dana, a potrebno je samo prilagoditi se njima. Metorolog Đorđe Đurić je najavio ledene dane, a na Pešteru i do -20 Stepeni Celzijusa.

"Snažan ciklon, koji se veoma sporo premešta sa područja Italije i duž Jadrana dalje ka jugoistoku i preko Jonskog mora ka Grčkoj, razvijen je na svim visinama. U sklopu njega preko južnih i istočnih predela Balkanskog poluostrva talasa se i topli front. Položaj ciklona je takav, da se Srbija nalazi u njegovom hladnom sektoru, uz dotok hladnog vazduha sa severa i istovremeni dotok vlage sa juga i sa Mediterana. Dakle, u nižim slojevima preovladava severozapadno, a u višim slojevima atmosfere Srbije preovladava jugoistočno visinsko strujanje, pa nam iz tog razloga sa juga dolaze oblaci i sneg, ali i nešto topliji vazduh po visini, a u prizemlju nam dolazi hladna vazdušna masa sa severa", objašnjava Đurić-.

U Srbiji i danas oblačno sa snegom, a u većini predela palo je 10 do 30 cm snega. U Negotinskoj Krajini i kranjem jugoistoku Srbije je pala i kiša, a na severoistoku Srbije i u delovima Banata kiša se ledila pri tlu. Na severu Vojvodine suvo. Maksimalna temperatura danas od -1 do 3°C, u Beogradu do 0°C, a u Negotinskoj Krajini do 6°C.

"Srbija će i u utorak biti pod uticajem prostranog ciklona sa centrom iznad Grčke, ali se zbog njegovog udaljavanja od Srbije, očekuje i osetniji porast vazdušnog pritiska. U Srbiji u utorak oblačno i hladno sa snegom, uz dalje povećanje snežnog pokrivača, a ponegde se očekuje i kiša koja će se lediti pri tlu, uglavnom u delovima istočne i severoistočne Srbije. U Negotinskoj Krajini i na kranjem jugoistoku Srbije biće uslova i za susnežicu. Na krajnjem severu Vojvodine suvo. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, pa će biti uslova za vejavicu i mećavu. Temperatura tokom dana bez većeg kolebanja i biće od -3 do 1°C, na krajnjem jugoistoku Srbije do 2°C, a u Beogradu oko -2°C. U toku večeri na severu Srbije prestanak padavina", najavljuje srpski meteorolog.

Kako navodi, u sredu ciklon nastavlja put dalje ka istoku, a sa zapada se očekuje jačanje snažnog anticiklona, uz dalji rast vazdušnog pritiska, što će biti uvod u stabilizaciju vremena. U sredu i u četvrtak u Srbiji se očekuje LEDENI DAN (ledeni dan je termin u meteorologiji, koji označava da je temperatura tokom celog dana ispod 0°C).

"U sredu na severu Srbije vedro, ujutro uz jak mraz. U ostalim predelima Srbije biće oblačno, ujutro uz sneg. Jutarnja temperatura od -10°C na severu do -2°C na jugu Srbije, maksimalna dnevna od -3 do 0°C. Od četvrtka polje veoma visokog vazdušnog pritiska biće prisutno nad Srbijom i to zbog prisustva snažnog anticiklona od zapadne i centralne Evrope i od Atlantika do našeg područja", kaže Đurić.

Kako ističe, u četvrtak jutro vedro ili sa maglom, ali veoma hladno. Jutarnja temperatura biće od -15 do -5°C, na Pešteru (Sjenica) i do -20°C. Tokom dana sunčani intervali, ali i dalje veoma hladno, uz temperature od -4 do 0°C.

"U toku večeri i noći i u petak ujutro sa severoistoka prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom koja će se lediti pri tlu. U petak advekcija tople vazdušne mase, pa se tokom dana očekuje osetno toplije, ali suvo. Maksimalna temperatura biće od 1°C na jugoistoku do 7°C na severozapadu Srbije, u Beogradu do 5°C", navodi Đurić.

Tokom vikenda u jutarnjim časovima slab do umeren mraz, a tokom dana temperature od 2 do 6°C.

"Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine u Srbiji je od 1 do 5°C. Kako su pred nama ledeni dani, temperature će do četvrtka biti i za 5 do 7 stepeni niže od proseka, ali već u petak i tokom vikenda oko prosečnih vrednosti", zaključuje Đorđe Đurić.

