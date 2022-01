MLADI PRELEŽE KORONU, PA DOŽIVE MOŽDANI ILI SRČANI UDAR: Postkovid sindrom može da se javi i više meseci kasnije

Izvor: Mondo/Javni servis, Foto: Tanjug AP/CECILIA FABIANO/LAPRESSE VIA AP, Tanjug/STRAHINJA AĆIMOVIĆ | |

Postkovid sindrom je zabrinjavajuća činjenica, tvrdi doktor Mirsad Đerlek.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja, doktor Mirsad Đerlek, istakao je da ne treba zanemariti omikron soj koronavirusa, iako je njime zaražen mnogo manji broj pacijenata nego što je to slučaj sa delta soj virusom.

Doktor Mirsad Đerlek upozorava da je postkovid sindrom zabrinjavajuća stvar, koju ne treba shvatati neozbiljno. Pored podsećanja na zaštitu vakcinacijom, on smatra da je potrebno pokrenuti pitanje o eventualnoj četvrtoj dozi vakcine.

"Očekujem savet i preporuku nacionalnog komiteta za imunizaciju i nije na odmet razgovarati, mada je u ovom trenutku prioritet treća doza, kao i prve dve", kaže Đerlek.

Osim toga, on ističe da je jedina dobra stvar u ovom virusu što ima samo dva odsto hospitalizovanih.

"Ono što mene zabrinjava jeste da je vrlo opasan taj postkovid sindrom na koji ljudi obično zaboravljaju. Mladi imaju lakšu kliničku sliku i prebole kovid 19, ali dešava se da se ti isti pacijenti posle par meseci vraćaju sa infarktom miokarda, sa moždanim udarima... Nije sve rešeno kada završite sa kovidom 19. Postkovid sindrom je vrlo ozbiljna i zabrinjavajuća stvar", upozorava Đerlek.

S obzirom na to da Svetska zdravstvena organizacija najavljuje da će do kraja godine doći do stabilizacije i povratka normalnom životu, Đerlek ističe da je optimista i da se nada ovom ishodu tokom 2022. godine.

"Vidimo da slabi potencijal virusa. Ne treba potceniti omikron, ali je ipak slabiji i mnogo je manji procenat hospitalizovanih nego kada je delta soj u pitanju, što znači da polako vidimo da potencijal virusa slabi, što je ohrabrujuće", naglašava Đerlek.