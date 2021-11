UPOZORENJE SRPSKOG LEKARA: Ko je imao koronu preti mu ovaj SINDROM, može da odvede u invaliditet, PREPOZNAJTE 3 SIMPTOMA!

Prof. dr Branislav Milovanović navodi kako je većinsko stanovište naučnika u svetu da su sindrom hroničnog umora i postkovid sindrom ista bolest.

Dr Branislav Milovanović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, predsednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije i šef Neurokardiološke laboratorije KBC "Bežanijska kosa“ objašnjava šta je postkovid sindrom o kome se mesecima unazad priča.

On podseća da je u junu mesecu bio okrugli sto koji je organizovala Evropska unija koji je bio posvećen postkovid sindromu i sindromu hroničnog umora. Treba napomenuti da prema zvaničnim podacima EU svaki deseti pacijent koji je preležao koronu ulazi u stanje postkovid sindroma.

"I dalje traju rasprave naučnika da li je sari o istoj ili o dve različite ali veoma slične bolesti. Zajedničkog stava još nema ali većina naučnika smatra da se radi o istom sindromu", kaže dr Milovanović.

Razjašnjavajući šta su simptomi postkovid sindroma dr Milovanović kaže:

Ukoliko imate umor koji se pojavio prvi put i remeti vam život duže od 6 meseci, izraziti zamor posle fizičkog opterećenja, poremećaj spavanja. Ova tri simptoma su ključna. Takođe, postoji i kognitivni poremećaj - pacijenti imaju problem sa koncentracijom i pamćenjem. Mnogi se žale na vrtoglavice, nestabilnost i gubitak svesti.

Napominje da je problem što kada se kod takvih pacijenata uradi dijagnostika vi zapravo ništa specijalno ne nađete.

"Imamo metaboličke poremećeje koje ne možemo da dokažemo klasičnom dijagnostikom. To je problem", rekao je dr Milovanović.

Ističe da je Evropski parlament doneo rezoluciju da se mora dodatno ulagati u ispitivanje ovog sindroma.

"Postkovid sindrom je izuzetno opasan. On može da odvede u invaliditet. Pacijent ne može da radi, napušta posao, kod kuće i na poslu nema razumevanje za njegovo stanje. A to stanje može da traje godinama i može da dovede i do smrti", kaže dr Milovanović.