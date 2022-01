PRED NAMA JE LEDENI DAN: Temperatura neće prelaziti NULU, dobro se obucite

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za narednih sedam dana.

Osim temperature koja ceo dan neće preći 0 stepeni Celzijusa biće i klizavo te vodite računa kakvu obuću obuvate.

Vreme u Srbiji

U Srbiji se očekuje prestanak snežnih padavina, uz najniže temperature od minus osam do minus dva stepena.

Jutro će biti uz slab i umeren mraz, na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i uglavnom suvo i tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni.

Prema prognozi meteorologa, najniža temperatura od minus osam do minus dva, najviša dnevna od -2 do nula stepeni.

Vreme u Beogradu



I u Beogradu će ujutro biti malo do umereno oblačno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, a temperatura bez većeg kolebanja, od -4 do -2 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

Vreme narednih dana

U četvrtak hladno, naročito u jutarnjim satima, kada se očekuje umeren, lokalno i jak mraz, a najviša dnevna temperatura u većini mesta biće ispod nula stepeni.

Tokom dana malo i umereno oblačno, a u petak pretežno sunčano i toplije. Zatim umereno do potpuno oblačno, do ponedeljka suvo sa dnevnom temperaturom oko i malo iznad prosečnih vrednosti (od tri do sedam stepeni), u utorak sa kišom i snegom uz pad temperature.